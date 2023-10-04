إلهام علي تعلن انتهاء تصوير الموسم الثاني من «سندس»

النهار Plus

أعلنت النجمة السعودية إلهام علي انتهاء تصوير دورها في الموسم الثاني من المسلسل الاجتماعي الكوميدي «سندس».. ونشرت إلهام علي عبْر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، صورة لفريق العمل، وأكدت أن الجميع بذلوا جهوداً مميزة للخروج بأفضل نتيجة، وقالت في تعليقها على الصورة: «أقدر أقولكم الآن انتهيت من تصوير مسلسل سندس2.. عمل عائلي جماله في بساطته، سعيدة بهذا العمل.. اجتهدنا لرسم ابتسامة مع مواضيع ممكن تكون مهمة للنقاش.. تجربة عشتها بحب وإحساس عائلي مع كل طاقم العمل أمام وخلف الكاميرا.. أنا حبيت وأتمنى أنتم تحبون.. متى الموعد؟.. بإذن الله قريباً».

يشار إلى أن إلهام علي تتشارك بطولة العمل مع النجم السعودي حسن عسيري ومجموعة من النجوم الشباب.. وكان الموسم الأول من مسلسل سندس قد حقق نجاحاً كبيراً جداً خلال عرضه؛ مما دفع صنّاعه لإنجاز موسم ثانٍ من العمل.

مسلسل سندس هو مسلسل سعودي اجتماعي كوميدي، عُرِضَ الجزء الأول منه عام 2022، وتدور أحداثه حول «عبدالرحمن»، رجل أعمالٍ ثري، يتولى تربية أبنائه بعد وفاة زوجته، لكنه يعاني معهم كثيراً؛ فيستعين بمربيةٍ لمساعدته في المهمة، بينما تساعده «سندس» في المدرسة على تخطي الأمور الصعبة.. المسلسل من بطولة: حسن عسيري، إلهام علي، محمد الحربي، فيصل العمري، سارة اليافعي، عبير عبدالله، ورسيل العتيبي.

