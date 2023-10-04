«العقد».. جديد إليسا

النهار Plus

شاركت النجمة إليسا متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو جديد على إيقاع أحدث إصداراتها الغنائية بعنوان «العقد».

ودشّن محبو النجمة هاشتاغ «إليسا» عبر تطبيق X، وقد احتلت المركز الاول بآلاف التغريدات.

وأغنية «العُقد» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

ورغم أن كلمات الأغنية تقول «بالعقد ده عقدتني»، علّقت الفنانة إليسا على أغنيتها بطرافة بعبارة كتبت فيها «بس أنا مبتعقدش».

وأحيت الفنانة إليسا أضخم حفلات الزفاف في مصر عند سفح الاهرامات بالجيزة. وتواصل إليسا نجاح أحدث أغنياتها «العُقد» اذ حققت ملايين الاستماعات على المنصات الرقمية كما لقي رواجاً كبيراً هاشتاغ الاغنية على موقع تيك توك.

