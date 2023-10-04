عائشة بن أحمد تشارك في «55 حكاية حب»

النهار Plus

تشارك الفنانة عائشة بن أحمد في بطولة الحكاية الثانية من مسلسل «55 مشكلة حب» وتحمل عنوان «روحي فيك» ومكونة من 10 حلقات، وهي من تأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار، ومن المقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين في البطولة.

وأعلن صناع مسلسل «55 مشكلة حب» عن بدْء عرض أولى حكايات العمل، والتي تحمل عنوان «الفريدو»، يوم الأحد الموافق لـ24 سبتمبر الحالي، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الذي تصدره بطلا الحكاية إلهام شاهين وأحمد فهمي، كما طرحت البرومو الرسمي الذي كشف عن الخطوط العريضة للحكاية.

