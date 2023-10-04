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أصالة: لمست ردود فعل إيجابية من «لحقت نفسي»

نهى أحمد حنيفة
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الأربعاء 04 أكتوبر 2023

أعربت الفنانة أصالة نصري، عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي حققها الجزء الأول من ألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، والذي قامت بطرحه منذ أيام.
وحرصت أصالة بعد هذه الأصداء على توجيه رسالة شكر لجمهورها ومحبيها، لدعمهم لها ووقوفهم بجانبها عقب طرح الجزء الأول من ألبومها «لحقت نفسي»؛ مشيرة إلى أن الدعم الذي حظيت به، وما لمسته من ردود فعل إيجابية، جعلاها تشعر بأنها مثل الطفلة سعيدة.
وكتبت أصالة منشوراً عبْر صفحتها الرسمية على منصة X وذلك عقب طرح الجزء الأول من ألبومها الجديد، وجّهت من خلاله الشكر لمتابعيها قائلة: «ياحبايبي وأصحابي أنتوا وأهلي شكراً على الدّعم اللامحدود الّلي مو مخلّيني حتّى أعرف أنام هالمحبّة العظيمة اللي غمرتونا فيها أنا بعرف إنّه الحظ كان مرافقني من بدايتي ولكن ردود أفعالكم هالمرّة رجّعتني بدل ما أنا عشرين حاسّة إنّي طفلة سعيدة عمري ماشفت غير الفرح بفضل الله ومحبّتكم لحقت نفسي».


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