زينة أشرف عبدالباقي تنتهي من أولى تجاربها الإخراجية «مين يصدق»

النهار Plus

بعد 3 اسابيع من التصوير ما بين شوارع القاهرة والعين السخنة أعلنت المخرجة زينة أشرف عبدالباقي عن انتهاء تصوير فيلمها الروائي الأول «مين يصدق» بعد رحلة طويلة ما بين الكتابة والتصوير استمرت لما يقرب من عامين، لتبدأ مرحلة جديدة مع فيلمها للتجهيز لعرضه، خاصة أن الفيلم سيكون تجربة مختلفة في السينما المصرية، لأن فريق العمل بالكامل في مختلف أقسامه من الشباب.

وقالت زينة: «بدأت في كتابة الفيلم ثم انضم إلي مصطفى خالد بهجت، كمشارك في الكتابة ومنتج فني، ليتم الانتهاء من النص الكامل بعد أكثر من عام، ثم بدأنا على الفور في مرحلة التحضيرات والتي استمرت ما يقرب من 3 إلى 4 أشهر وهي من أكثر الفترات المهمة بالنسبة لي، فأنا أحب التحضير مع كل فريق العمل خاصة الإنتاج والتصوير، بالإضافة إلى بروفات مع الممثلين وكل الأقسام، فهو يجعل فكرة التصوير سهلة بدون أي اسئلة، فكل شيء يكون جاهزاً بتفاصيله، لذلك فالتحضير هو أصعب وأهم فترة بالنسبة لي».

