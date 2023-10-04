رانيا محمود ياسين: لا أريد الظهور بدور المظلومة.. وعائلتي رقم واحد

النهار Plus

«أبناء العاملين»، واحدة من المقولات التي استطاعت الفنانة رانيا محمود ياسين، التمرد عليها، ليس هذا فحسب، لكنها أثبتت عدم صحتها، فتاريخ رانيا الفني يضم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التي لم تكن العائلة جزءًاً منها، غير أن هذا لم يمنع من تأثير واضح، بحكم الجينات، في أسلوب إدارتها لموهبتها الفنية وحياتها بشكل عام.

رانيا، في الحوار التالي، تحدثت عن الظروف التي دفعتها لإعلان ندمها على دخول مجال الفن، كما كشفت أسباب غيابها عن الساحة الدرامية والسينمائية خلال السنوات الماضية، وأزاحت الستار عن النصائح التي كان يسديها إليها والدها النجم الراحل محمود ياسين، والدور الذي يمثله زوجها الفنان محمد رياض في حياتها، وأمور أخرى.. فإلى نص الحوار:

• ما حقيقة تصريحاتك الأخيرة التي أشرتِ خلالها إلى أنك «نادمة على دخول مجال الفن»؟

? هذه التصريحات كانت في وقت إحباط بسبب استحواذ «الشللية» على الوسط الفني، واعتقدت وقتها أنني نادمة على دخول عالم الفن.

• لماذا اختفت رانيا محمود ياسين عن الساحة الفنية الفترة الماضية؟

? لم اختفِ، لكني ابتعدت عن الأضواء قليلا، نظرا لكوني أماً، وعائلتي تمثل رقم 1 بالنسبة لي، وأطفالي كانوا صغاراً، لكني كنت أعود من وقت لآخر حتى لا يقال إني اعتزلت المجال، كما قيل في السابق، وظهرت أقاويل أني تركت الفن، وأني أرفض كل عمل يعرض عليّ، أو أن زوجي الفنان محمد رياض منعني من التمثيل، لكن هذا عارٍ تماما من الصحة.

• هل تشعرين بأنك تعرضت للظلم ولم تحصلي على فرص حقيقية؟

لا أريد الظهور بدور المظلومة، لأنني أعترف بأن اهتمامي بزوجي وأبنائي أجبرني على الابتعاد لفترة، لكنني في الوقت نفسه لم أجد اهتماماً من شركات الإنتاج خلال وجودي في الساحة الفنية.

•ما سبب ابتعادك عن السينما؟

? لم أتلقّ العرض المناسب طوال الفترة الماضية، لكنني أستعد للعودة الفترة المقبلة.

• هل هناك أعمال فنية ندمتِ عليها؟

? كل الأعمال التي قدمتها في عدد الأعوام، أشعر بالندم الشديد لمشاركتي في بطولتها، ولو عاد بي الزمن إلى الوراء فلن أوافق عليها، لكن لا أريد ذكر أسماء أعمال بعينها.

• ماذا عن مشاركتك كمقدمة برامج؟

? الفكرة كانت تدور في عقلي منذ فترة طويلة، لكني رفضت تفعيلها حتى أطمئن على أولادي، وأيضا أجد فكرة برنامج جيدة أظهر بها، وعرض علي برامج تصب في ميدان الفن، أو برامج ترفيهية لكني رفضتها، حتى وصلت لقناة عملت معها مدة شهر ونصف، وبعد ذلك تركتها لأني شعرت بعشوائية الإدارة وعدم تقدير الإعلام بوجه عام.

• ما الصعوبات التي واجهتك في التجربة؟

? تتطلّب هذه التجربة مني التركيز طوال الوقت، ومتابعة ما يجري من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية، فأنا لم أختر التقديم التلفزيوني من خلال برنامج فني أو منوعات كما يفعل البعض، بل قررت أن أبدأ من خلال برنامج «توك شو» صباحي يتحدث عن كل شيء على الهواء مباشرة، لأنني كنت أريد الاقتراب من الشارع المصري الخطوة صعبة جداً، لكنها ممتعة للغاية، ولا أنكر أن هذا المجال مليء أيضاً بأعداء النجاح، إذ تعرضت للحروب منذ أول يوم اتخذت فيه هذه الخطوة.

• أيهما أقرب إليكِ الفن أم الإعلام؟

? الإعلام أعطاني الكثير في وقت قليل، على عكس الفن «أنا 15سنة فنانة»، وإعلامية من فترة قليلة.

البعض اتهمك بعدم المهنية بعد طردك أحد الضيوف وقتها، فما ردك؟

لم أطرده، بل هو من طلب الانسحاب على الهواء، ورفض أن ندير الحوار، وكان يأبى الاستماع إلى الطرف الآخر الذي يحمل وجهة نظر كل شاب مسلم متدين. شعرت بأن المشاهدين يتعرضون لسموم خطيرة، وكان لا بد من وقف هذه المهزلة، وعندما حاولت إقناعه بضرورة الاستماع إلى الطرف الآخر رفض، ما أثار غضبي ودفعني للتعامل معه بعصبية للأسف كثر لم يشاهدوا الحلقة كاملة ولم يستمعوا إلى حديثه المستفز، بل اكتفوا بمشاهدة لحظة انفعالي تجاهه فقط. وفي النهاية، أؤكد أن ما من شخص سينفعني يوم القيامة، فتصرفي نابع من حبي لديني، وأعترف بأنني تخلّيت عن رانيا الإعلامية وتعاملت بطبيعتي، وتحكمت بي في هذا الموقف إنسانيتي وأخلاقي ومبادئي التي تربيت عليها.

• ما رأيك في اتجاه المطربين إلى التمثيل؟

? ليس كل مطرب قادر على اختراق مجال الدراما، أو يجوز له أن يقدم مسلسلاً عدد حلقاته 30 حلقة، هناك نجوم مختصون للدراما التلفزيونية ونجوم مختصون للسينما، كل شخص متخصص في مجاله.

• ماذا تمثل السوشيال ميديا في حياتك اليومية؟

? مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك»، جعلتني أكثر قرباً من الجمهور، كما أن البعض كان لديه انطباع خاطئ عني، حيث كانوا يعتقدون بأنني مصابة بالغرور لأنني ابنة النجم محمود ياسين، لكن تعاملي معهم من خلال «فيسبوك» أثبت لهم العكس.

• ما النصيحة التي كان يقدمها لك والدك الراحل النجم محمود ياسين باستمرار؟

? للأسف هي نصائح مثالية لا تصلح لهذا الزمن الغريب، فوالدي كان يطلب مني دائماً الإخلاص لعملي والالتزام بمواعيد التصوير، لكن على أرض الواقع الفنانة التي تتأخر عن موعد التصوير هي نجمة لها مكانتها في الساحة الفنية، ولا يمكن لأحد أن يعاتبها. أما الفنانة التي تلتزم بالمواعيد فلا تتعامل باحترام.

• حدثينا عن أول بطولة لابنك «عمر»؟

? في الحقيقة عمر أراد الاعتماد على نفسه في أولى تجاربه الفنية كمؤلف وساعدته مع زوجي الفنان محمد رياض في هذه الخطوة وقدمنا له الدعم المادي والمعنوي اللازم.

• كيف تتعاملين مع الهجوم الدائم من الجمهور على الفنانين؟

? البعض من الجمهور ينظر الينا نظرة خاطئة، بأننا دائما ما نمتلك الكثير من الأموال والغنى الفاحش، ولكن العكس صحيح لدينا مشاكل مالية «علينا أقساط»، وأتمنى من هذه الفئة فهم هذه الرسالة وهي الرضا.

