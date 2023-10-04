فنانات نجمات تفوقن على آبائهن.. وأصبحن نجمات صف أول

النهار Plus

في الوسط الفني؛ يتحقق المثل الشعبي القائل «ابن الوز عوام»، وبقوة، فهناك العديد والعديد من أسماء النجوم التي لمعت في عالم الفن والشهرة، بسبب آبائهم، والبعض حقق نفس الشهرة، والبعض الآخر لم يستطع وتحقيقها. لكن هناك مجموعة من النجمات استطعن التفوق على آبائهن، وتحقيق الشهرة والنجاح، التي لم يصل لها وآباؤهن، وأصبحن نجمات صف أول، في حين أن آباءهن لم يستطيعوا الوصول لما وصلن إليه.

منة شلبي ابنة الراقصة زيزي مصطفى

استطاعت النجمة منة شلبي، وهي ابنة الراقصة زيزي مصطفى، أن تحقق نجاحات كبيرة في تاريخها رغم صغر سنها، ومنذ أن بدأت مشوارها الفني، من خلال مسلسل حديث الصباح المساء، لفتت الأنظار لموهبتها، وفي السينما من خلال دورها الجريء في فيلم الساحر أمام الرائع محمود عبدالعزيز. وحققت منة نجاحات عديدة منذ بداياتها الفنية، وتعتبر من نجمات الصف الأول، على العكس من والدتها التي لم تحقق نجاحا يذكر.

ريهام عبدالغفور

تعد النجمة ريهام عبدالغفور من النجمات اللاتي استطعن تحقيق الشهرة والنجومية، التي لم يستطع تحقيقها والدها الفنان أشرف عبدالغفور، والذي كان قد بدأ مشواره الفني مع النجم نور الشريف، من خلال مسلسل القاهرة والناس، والذي كان سببا في انطلاق نور الشريف، ولكن لم يستطع أشرف عبدالغفور تحقيق ما حققه نور الشريف، وظل حبيس الأدوار الصغيرة.

ولكن استطاعت الابنة تحقيق ما لم يستطع الأب تحقيقه، وأصبحت أهم نجمات الدراما في السنوات الأخيرة.

حنان مطاوع ابنة نجوم المسرح

حنان مطاوع ابنة النجم الراحل كرم مطاوع، والنجمة الكبيرة سهير المرشدي، وعلى الرغم من نجومية والديها، فإنها استطاعت أن تصل للقب نجمة الصف الأول، فأصبحت بطلة العديد من المسلسلات، التي تكتب لها خصيصا، وتكون هي البطلة الوحيدة، وهو ما لم يستطع والداها تحقيقه، رغم نجوميتهما الفريدة من نوعها.

سهير رمزي ابنة درية أحمد

وتأتي النجمة سهير رمزي، في مقدمة النجمات اللاتي تفوقن على آبائهن، فهي ابنة الممثلة درية أحمد، التي شاركت كبطلة لعدة أعمال في فترتي الأربعينيات والخمسينيات، واعتزلت الفن عام 1967، لكنها لم تستطع تحقيق النجومية التي حققتها الفنانة سهير رمزي، والتي استطاعت أن تحقق نجومية وشهرة خلال الثمانينيات، فكانت نجمة وبطلة سينمائية، وهو ما لم تستطع والدتها تحقيقه، حتى أنها كانت أيقونة الإغراء في وقتها، وتربعت على عرش الإغراء لسنوات طويلة.

صابرين ابنة المونولوجست

قد لا يعلم الكثيرون أن النجمة صابرين، هي ابنة المونولوجست ياسين عبدالله، الذي قدم العديد من المونولوجات الفنية مع ابنته الطفلة الصغيرة صابرين، والتي استطاعت التفوق على والدها، وأكملت مشوار الفن بنجاح، حتى وصلت إلى النجومية والشهرة، وأصبحت الفنانة صابرين، نجمة الدراما، فقدمت العديد من المسلسلات التي لاقت نجاحا كبيرا، كدورها في مسلسل «أم كلثوم»، الذي حققت من خلالها نجاحا كبيرا، وقبله أدوارها الناجحة في مسلسلات؛ «هوانم جاردن سيتي»، «ضمير أبلة حكمت».

