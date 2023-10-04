«رمضان 2024».. البطولة النسائية تستحوذ على النصيب الأكبر في «الدراما»

النهار Plus

مبكراً.. بدأت تتضح ملامح ماراثون «دراما رمضان 2024»، والذي من المتوقع أن يشهد حضورًا نسائيًا واضحًا، بعدما حجزت أكثر من نجمة مكانها في السباق بمسلسل من بطولتها.

الفنانة يسرا، كانت في مقدمة النجمات اللاتي قررن خوض السباق الدرامي، ومن المقرر أن تشارك «يسرا» في الموسم الدرامي المقبل بعمل جديد من تأليف مدحت العدل وأمين جمال، ينتمي إلى نوعية الأعمال التراجيدية، ومن المقرر الاتفاق على جميع تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

أيضًا تقدم نيللي كريم مسلسلها الجديد في موسم رمضان وتبتعد به عن التعاون مع شركة العدل جروب لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث اعتادت على المنافسة في مواسم رمضان الأخيرة بمسلسلات مع العدل منها «عملة نادرة» و«فاتن أمل حربي» و «بـ 100وش».

التونسية هند صبري، هي الأخرى حجزت مقعدها في رمضان 2024 بمسلسل مكون من 15 حلقة من بطولتها، ومن المقرر الكشف عن جميع تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

أيضًا تعود مي عمر إلى البطولة المطلقة في رمضان المقبل بعدما شاركت في بطولة مسلسلي «علاقة مشروعة» مع ياسر جلال و«رانيا وسكينة» مع روبي في موسمي رمضان الأخيرين.

وتنافس«مي» في سباق «دراما رمضان 2024» بمسلسل «نعمة الأفوكاتو»، والذي تواصل تصوير مشاهده في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

ومجددًا.. قررت الفنانة روجينا تكرار تعاونها مع المخرج رؤوف عبدالعزيز في رمضان 2024 بمسلسل جديد بعدما قدمت مع نفس المخرج بطولة مسلسل «ستهم» و«انحراف» في رمضان 2022 و2023، والعمل سيكون من تأليف أيمن الشايب، وجارٍ التعاقد مع بقية أبطاله خلال الفترة المقبلة.

