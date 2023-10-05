اتفاقية تعاون بين «روتانا ميوزك جروب» و«مرواس للإنتاج المرئي والمسموع»

الخميس Al wanees

أبرمت شركة «روتانا ميوزك جروب» وشركة «مرواس للانتاج المرئي والمسموع» في الرياض مذكرة تفاهم وتعاون فني تترجم وتعكس الريادة الفنية والثقافية التي يتمتع بها طر فالاتفاقية لما بها من فائدة ومتعة للمستمع والجمهور على حد سواء، وتواكب النهج والريادة اللذين تنعم بهما المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله) ورؤية ولي عهده الامين سمو الامير محمد بن سلمان (رعاه الله). تهدف الاتفاقية التي وقعها الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا ميوزك جروب مع الاستاذة ندى بنت محمد التويجري الرئيس التنفيذي لشركة مرواس للانتاج المرئي والمسموع، الى التعاون في تطوير المشهد الفني وتعزيز المحتوى المحلي في المجال الموسيقي والفني. والتعاون في عمليات التسجيل والانتاج المرئي والمسموع في استديوهات مرواس. كذلك التعاون في اداء التدريبات والبروفات في المساحات المخصصة لدى استديوهات مرواس. ايضا التعاون الاعلامي المشترك بين الطرفين في صناعة ونشر المحتوى المرئي والمسموع ، والتعاون في تقديم ورعاية ورش العمل التدريبية والتعليمية والتثقيفية للمبدعين.

الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا اشاد بالاتفاقية، وابدى عن سعادته وتفاؤله بما ستؤول اليه نتائجها، قائلا: «لا شك ان شركة مرواس للانتاج المرئي والمسموع هي اليوم بفكرها وقيادتها وما تقدمه تعد واحدة من الشركات التي نفخر بها في المملكة العربية السعودية، واتفاقية مثل هذه بين شركتين محليتين كبيرتين (روتانا ومرواس) نتائجها ومعطياتها ستكون كبيرة ومثمرة لانها تأتي وفق رؤية طموحة وضعها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان، كما ان خبرتنا تؤكد ان المشهد الفني هو في اوجه حاليا بمملكتنا الغالية ومن واجبنا وشريكنا في الاتفاقية العمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الثقافي والله ولي التوفيق».

من جانبها ، تقول الاستاذة ندى بنت محمد التويجري الرئيس التنفيذي لشركة مرواس للانتاج المرئي والمسموع:

سعداء وفخورون بهذه الشراكة مع روتانا من المؤكد ان هذه الخطوة سترسم فارقاً كبيرا واضافة مهمة لمستقبل الساحة الفنية والموهوبين بالاضافة لقطاعي الانتاج والتسجيل، هدفنا في مرواس ان نبني علاقات استراتيجية مع القطاع العام والخاص لرفع مستوى الناتج الفني السعودي والعربي ونطمح للعالمية من خلال هذا التكامل بتقديم خدمات ومحتوى على اعلى مستوى تليق بوطننا الغالي.

