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الخميس Al wanees

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بيونسيه تفاجئ الجمهور بفيلم في صالات السينما


فاجأت بيونسيه الجمهور بإعلانها عن فيلم قادم لجولتها العالمية «Renaissance World Tour»، والتي شملت 57 حفلاً في 40 مدينة في أميركا الشمالية، و14 في أماكن مختلفة من أنحاء أوروبا. 
وقالت شركة AMC، إن وحدة تابعة لها ستتولى توزيع فيلم عن الجولة العالمية لـ بيونسيه، في الوقت الذي تسعى فيه بعض الشركات المالكة لدور العرض السينمائي لملء الفراغات التي خلفتها سلسلة الإضرابات في هوليوود. 
فيلم بيونسيه القادم يُغطي 71 حفلاً بين أميركا وأوروبا ضمن جولتها العالمية، ويأتي الإعلان عنه بعد فيلم مماثل لجولة تايلور سويفت، وسيُطرح في دور السينما بدءاً من 13 أكتوبر المقبل. 
وشاركت بيونسيه متابعيها عبر حسابها الخاص على إنستغرام مقطعاً تشويقياً للفيلم، وكتبت ما معناه : «كن حذرًا فيما تطلبه، لأنني قد أوافق».


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