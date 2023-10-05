مسلسل «صوت وصورة» جديد حنان مطاوع

الخميس Al wanees

تواصل الممثلة حنان مطاوع حاليًا تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل «صوت وصورة» استعدادًا لعرضه قريبًا على شاشات التلفزيون.

وتندرج أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي وتدور حول جريمة قتل، ويجسد صدقي صخر خلال المسلسل شخصية محامٍ، وكشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستغرام.

ويتناول العمل سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي ومدى تضليلها للواقع واستخدامها في التشويش وإدخال مستخدميها في العديد من الأزمات والمشاكل. وقالت حنان «سنعرض المسلسل قريبا وأنا سعيدة بهذا العمل لأنه يتناول موضوعا جديدا وجريء جدًّا.. حكايته ساخنة وفيها إثارة وتشويق فهو يناقش موضوعا جديدا خاصا بالذكاء الاصطناعي ونحن نحاول أن نقدم شيئا مختلفا». ويشارك حنان البطولة صدقي صخر ومراد مكرم ووليد فواز وولاء الشريف، وآخرون. والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد عبدالتواب. وفي سياق آخر، تنتظر حنان مطاوع حاليًا عرض مسلسلها الجديد «هابي هالوين»، وهو من سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، وبمشاركة محمود عبدالمغني ومحمد كيلاني وفرح يوسف، وآخرين. ويندرج العمل في إطار بوليسي مثير ويحكي عن جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام إلى أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف هذا اللغز. وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قد قررت تكريم النجمة حنان مطاوع في الدورة الـ39 للمهرجان، والتي تقام بداية من اليوم 3 أكتوبر وتتواصل إلى الثامن من الشهر نفسه.

