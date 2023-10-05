«دراما الأجزاء».. نجاح بـ«الذي مضى»

الخميس Al wanees

«ليالي الحلمية».. «المال والبنون».. «زيزينيا».. الأعمال الدرامية السابقة ارتبطت في ذهن المشاهد المصري والعربي على حد سواء بـ«مسلسلات الأجزاء»، وهي الظاهرة التي بدأت تعود مجددًا إلى الوسط الفني، بعدما خرج عدد من صناع الأعمال الدرامية للإعلان عن تقديم أجزاء جديدة من أعمال حققت نجاحات عن عرض جزئها الأول.

«مسلسلات الأجزاء»، تقدم كاستثمار لنجاح الجزء الأول الذي من الممكن أن يكون مكتوباً لجزء واحد فقط ولكن النجاح الذي يحققه يجعل صناعه يقدمون جزءا ثانياً أو ثالثاً أو أكثر من باب اللعب في المضمون وتشويق الجمهور وهوى سلاح ذو حدين إما النجاح وإما الفشل، لكن البعض يعتبر أن دراما الأجزاء هي إفلاس فكرى، وهناك سبعة أعمال درامية سيتم تقديم أجزاء جديدة منها في رمضان 2024

«الكتية101»

مسلسل مأخوذ من ملف المخابرات المصرية، عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي، ويعتبر امتدادا لمسلسل «الاختيار» الذي عرضت منه ثلاثة أجزاء. «الكتيبة 101»، قدم الأعمال الإرهابية التي حدثت في العريش من قبل التكفيريين على مدار 15 حلقه، المسلسل قام ببطولته الفنان عمرو يوسف، آسر ياسين، وإخراج محمد سلامة الذي صرح بأن «هناك جزءا جديدا من العمل سيتم تقديمه في رمضان المقبل، وقد يكون بنفس الأبطال أو بأبطال جدد»، وهذا ما ستعلن عنه الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة.

«كامل العدد»

عرض المسلسل على منصة «شاهد»، وحقق نجاحاً كبيراً، وهو ما دفع صناعه للإعلان عن تقديم جزء جديد منه بناء على تصريحات أبطاله الفنان شريف سلامة، دينا الشرييني.

«الصفارة»

حقق مسلسل «الصفارة»، نجاحاً كبيراً بعد عرضه في موسم رمضان 2023 الدرامي، والمسلسل فكرة الفنان أحمد أمين الذي شارك في كتابة العمل وقدم أكثر من شخصية خلال 15حلقة وكلها شخصيات ثرية، ونوعية العمل تتحمل أجزاء أخرى، وأعلن صناع العمل أن هناك جزءاً جديداً من العمل سيتم عرضه في رمضان المقبل.

«المداح»

تم تقديم ثلاثة أجزاء من «المداح»، استثمارا لنجاحه الذي فاق التوقعات والذي صرح بطل العمل الفنان حمادة هلال أنه يتمنى تقديم أجزاء أخرى للعمل لأن فكرته تتحمل أكثر من جزء، ويعتبر الجزء الجديد هو الرابع له مع غياب نجوم وترشيح فنانين جدد للمشاركة في المسلسل.

«الهرشة السابعة»

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وعرض على مدار 15 حلقه وحقق نجاحاً كبيراً لأنه تناول قضية مهمة وهي الملل الزوجي الذي يحدث بعد سنوات من الزواج.. أحداث العمل وإيقاعه كانا سريعين وفكرته تتحمل وجود جزء ثان منه.

«الكبير أوي»

قدمت منه سبعة أجزاء وكان مفترض أن يكون الجزء السابع هو آخر جزء من المسلسل, لكن الشركة المنتجة قررت عمل جزء ثامن للمسلسل استغلالاً لنجاح الأجزاء السابقة، أما الفنان احمد مكي فلم يحسم قراره النهائي بشأن الجزء الجديد خاصةً أنه كان يبحث عن فكرة جديدة.

«جعفر العمدة»

أعلن صناعه مع انتهاء الجزء الأول منه أن هناك جزءاً ثانياً للعمل خاصة أنه حقق نجاحاً كبيراً، وأعلن مخرجه محمد سامي وجود جزء ثان بناء على رغبة الشركة المنتجة، أما محمد رمضان بطل المسلسل فاخر تصريح له أنه قد يتغيب عن رمضان 2024 بسبب ارتباطاته الفنية أو يقدم «جعفر العمدة 2» هذا سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة ،خاصة مع اعتذار وغياب بعض أبطال المسلسل.

