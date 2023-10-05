«استوديوهات MBC» تحتفي بإطلاق فيلم «سكر» في القاهرة

الخميس Al wanees

احتفَت «استوديوهات MBC» بإطلاق العرض الأول لفيلم «سكر» في القاهرة، وذلك بحضور نجوم العمل وصُنّاعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين، وكوكبة من نجوم الفن ووجوه المجتمع المدعوّين والضيوف.. وعدد من المدراء والتنفيذيين في «مجموعة MBC».

تخلّل الاحتفالية التي أقيمت في «سين سينما» التجمع الخامس، مرور نجوم العمل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام، قبل أن يقام عرض خاص للفيلم.

يلعب بطولة «سكّر» كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، والفنانة القديرة ماجدة زكي، ونجم الكوميديا محمد ثروت، ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، وآخرين.

يُعدّ «سكّر» أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة من إنتاج «مجموعة MBC»، وهو الفيلم الأول من أفلام عدة تحمل ذات الاسم من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

ويستوحي «سكّر» قصته من رواية «Daddy Longs Legs» العالمية الشهيرة بـ «صاحب الظل الطويل»، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

جدير بالذكر أن سلسلة أفلام «سكر» من إنتاج «استوديوهات MBC»، فيما قامت شركة Aroma Productions بالتنفيذ السينمائي بإشراف MBC STUDIOS، أما عرض الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيأتي عبر Empire Entertainment.

