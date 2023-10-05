آفة التلاعب تعصف بالملاعب البرازيلية

الخميس Al wanees

ألوف الدولارات للتسبّب بركلة جزاء أو الحصول على بطاقة صفراء: تعصف آفة التلاعب بنتائج المباريات بالبرازيل، البلد العاشق لكرة القدم حيث تزدهر المراهنات عبر شبكة الانترنت.

دقّ مكتب المدعي العام في ولاية غوياس (وسط) جرس الانذار، بعد تلقيه مزاعم تلاعب بست مباريات في الدرجة الأولى أقيمت بين سبتمبر ونوفمبر 2022.

تمّ التلاعب فيها لحصول شبكة إجرامية على أرباح طائلة من مواقع المراهنات.

وأكّد المدعي العام المسؤول عن التحقيق في مؤتمر صحافي لا نستبعد التلاعب في مباريات أخرى.

وأضاف المدعي العام الآخر رودني سيلفا أن هذا قد لا يكون سوى رأس جبل الجليد.

وشرح أودو سيكيلمان خبير المراهنات الرياضية في مكتب المحاماة بشارة وموتا لوكالة فرانس برس البرازيل بلد ضعيف للغاية في ما يتعلق بالمراهنات الرياضية.

ويعتبر ان أحد أسباب هذا الضعف هو الكم الكبير من المباريات الاحترافية المقامة في هذا البلد المجنون بكرة القدم، في ظل تواجد أربع درجات وطنية وبطولات إقليمية منذ بداية العام.

في هذا السياق، يصعب مراقبة كل المباريات، فيما اصبحت مواقع المراهنات ضرورية: فهي ترعى 19 نادياً من أصل 20 في الدرجة الأولى البرازيلية.

يُسمح للمراهنات عبر الانترنت في البرازيل، لكن لوائحها لا تزال غير واضحة.

وباء عالمي

عامل حاسم آخر: إذا كان النجوم يكسبون ثروات طائلة، إلا ان رواتب معظم لاعبي كرة القدم المحترفين في البرازيل ليست مرتفعة كثيراً، ما يجعلهم أكثر عرضة للفساد.

يلخّص الاستاذ سيكيلمان لا تزال البرازيل تتعلّم طريقة التعامل مع هذه المشكلة وتفكّر في وضع الضوابط، الوقاية وفرض العقوبات.

تمّ تعزيز الضوابط هذا العام، وقد شكّل الكونغرس لجنة تحقيق برلمانية لمعالجة هذه المسألة.

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الذي ينظّم المسابقات المحلية التأثيرات الخرجية على النتائج هي وباء عالمي يجب معاقبته بشكل عاجل ومثالي.

عام 2022، أثارت 776 مباراة برازيلية الشكوك في العالم، أكثر بنسبة 11% من عام 2021، بحسب وكالة سبورترادار المسؤولة عن المراقبة لمصلحة الاتحادين البرازيلي والدولي (فيفا).

مافيا الصافرات

اتخذت الشكوك منعطفاً قانونياً في نوفمبر الماضي، عندما ندّد نادي فيلا نوفا من الدرجة الثانية، بتلاعب مزعوم لثلاث مباريات في اليوم الأخير من الدوري.

أجريت عمليات تفتيش ووُجّهت اتهامات ضد ثمانية لاعبي كرة قدم وستة مراهنين في فبراير.

في أعقاب عملية أخرى للشرطة، في 18 أبريل، حدّد المحققون علامات على تلاعب في ست مباريات ضمن الدرجة الأولى.

اتُّهم خمسة لاعبين من أربعة أندية نخبة، بينها سانتوس نادي الأسطورة الراحلة بيليه، بـالمشاركة مع منظّمة اجرامية.

مقابل مبالغ تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دولار أميركي، تعيّن عليهم، على سبيل المثال، تلقي بطاقات صفراء عمداً، التسبب بركلات جزاء أو ركلات ركنية.

لم يُكشف عن هوية اللاعبين المستهدفين الذين يواجهون السجن ست سنوات بتهمة الفساد، باستثناء إدواردو باورمان مدافع سانتوس الذي ينفي أي تورط.

قبل ذلك، نشبت فضائح تعليب أخرى في البلد المتوّج خمس مرات بلقب بطولة العالم (رقم قياسي).

أحد أشهر الفصول كان مافيا الصافرات في 2005، عندما تلاعب حكام فاسدون بنتائج 11 مباراة من الدوري لمصلحة المراهنين.

