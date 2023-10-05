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دوليه

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ويلز تريد مواجهة الأرجنتين


أعلن اتحاد الكرة الويلزي رغبته في إقامة مباراة ودية ضد الأرجنتين، خلال شهر مارس من العام المقبل 2024. وأشار نويل موني، الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الويلزي عبر شبكة «ياهو سبورت»، إلى أن هذه المباراة الودية تأتي في إطار الاستعداد لاستضافة يورو 2028. وتشترك ويلز مع إنكلترا وإيرلندا الشمالية وإسكتلندا وإيرلندا في ملف واحد لاستضافة يورو 2028، لكنها تواجه منافسة من تركيا، علما بأن الاتحاد الأوروبي سيحسم هذا الملف في 10 أكتوبر المقبل. وأكد موني أن هناك محادثات مستمرة لإقامة هذه المباراة الودية، مضيفا أنه تحدث في الأمر مع السفير الأرجنتيني.


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