ريال عاد من نابولي بالفوز

دوليه

حقق المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي عودة موفقة الى ملعب فريقه السابق نابولي بعد فوز ريال مدريد الإسباني على مضيفه 3-2 في مباراة مثيرة أول من أمس في دور المجموعات لدوري الأبطال الذي شهد سقوط مان يونايتد وأرسنال الإنكليزيين أمام غلطة سراي التركي ولنس الفرنسي. في المجموعة الرابعة، يدين ريال بفوزه الثاني، بعد الأول القاتل على أونيون برلين الألماني 1-0 بهدف سجله الإنكليزي جود بيلينيغهام في الوقت بدل الضائع، الى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي أطلق كرة «صاروخية» في الدقيقة 78 ارتدت من العارضة والسيئ الحظ الحارس أليكس ميريت والى الشباك. وأهدى الأوروغوياني الشاب مدربه أنشيلوتي أفضل عودة الى ملعب الفريق الذي أقاله في خريف 2019 بعد أقل من عام ونصف على تسلمه المهمة. وفي ألمانيا، مني أونيون برلين الذي يخوض غمار المسابقة للمرة الأولى، بهزيمة قاتلة ثانية توالياً، وهذه المرة أمام ضيفه براغا 2-3. وتكرر سيناريو الخسارة الأولى في مدريد، إذ خطف البديل أندريه كاسترو هدف الفوز لبراغا في الدقيقة ذاتها.

وفي المجموعة الأولى، قلب بايرن ميونخ الالماني تخلفه امام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي الى فوز 2-1، فيما استمر مان يونايتد في تخبطه بسقوطه على ارضه امام غلطة سراي 2-3.

ورفع بايرن رصيده الى 6 نقاط، مقابل 4 لغلطة سراي ونقطة لكوبنهاغن في حين بقي يونايتد بلا رصيد. وكان كوبنهاغن في طريقه لتحقيق مفاجأة عندما تقدم بهدف للوكاس ليراغر (56)، لكن جمال موسيالا ادرك التعادل من مجهود فردي رائع (67)، قبل ان يمنح البديل الفرنسي ماتيس تل هدف الفوز لبطل ألمانيا بتمريرة من البديل الآخر توماس مولر (83). من جهته، نجح غلطة سراي في تحقيق اول فوز له على الاراضي الانكليزية بالحاقه الهزيمة بيونايتد الجريح 3-2 في مباراة تقدم فيها الأخير مرتين من دون ان يتمكن من المحافظة على النتيجة، ليتلقى الخسارة السادسة في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتقدم يونايتد اثر هجمة مرتدة سريعة وصلت الى ماركوس راشفورد الذي مررها عرضية تابعها الدنماركي راسموس هويلوند برأسه داخل الشباك (17)، لكن غلطة سراي رد بهدف لجناح يونايتد السابق العاجي ويلفريد زاها (23). وسجل هويلوند هدفا اخر لم يحتسب بداعي التسلل، قبل ان يستغل تمريرة خلفية لأحد مدافعي غلطة سراي فسار بالكرة لمسافة طويلة ثم غمزها من فوق الحارس المتقدم (67).

وللمرة الثانية نجح غلطة سراي في ادراك التعادل عبر كريم اكتورك أوغلو مستغلا خطأ دفاعياً ليسدد بعيداً عن حارس المرمى الكاميروني اندريه اونانا (71).

وارتكب اونانا خطأ فادحاً عندما مرر الكرة باتجاه البلجيكي دريس مرتنز الذي دخل منطقة الجزاء ليعيقه البرازيلي كاسيميرو، فحصل الاخير على بطاقة صفراء هي الثانية له ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين. بيد ان الارجنتيني ماورو ايكاردي اهدر ركلة الجزاء بتسديدها خارج الخشبات الثلاث (78). لكن الأرجنتيني عوض هذه الفرصة الذهبية بتسجيله هدف الفوز، مستغلا النقص العددي في صفوف مان يونايتد ليغمز الكرة من فوق اونانا مانحا فريقه انتصاراً ثميناً (81).

وفي المجموعة الثانية، لم تكن حال أرسنال أفضل من يونايتد اذ سقط على أرض لنس 1-2 بعدما كان السباق الى التسجيل. وانتزع لنس الصدارة من ارسنال بالذات رافعا رصيده الى 4 نقاط مقابل 3 للفريق اللندني ونقطتين لاشبيلية الاسباني وواحدة لايندهوفن الهولندي بعد تعادل الاخيرين 2-2. والخسارة هي الاولى لارسنال هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وفي الرابعة، حسم إنتر الإيطالي مواجهة البطلين السابقين مع ضيفه بنفيكا البرتغالي 1-0. ويدين إنتر بالفوز الذي عوض به اكتفاءه افتتاحاً بالتعادل على أرض ريال سوسييداد الإسباني 1-1، الى الفرنسي ماركوس تورام الذي سجل الهدف الوحيد (62). وفي المقابل، مني بنفيكا بهزيمة ثانية، بعد أولى على أرضه ريد بول سالسبورغ النمساوي (0-2) الذي خسر على أرضه أمام سوسييداد 0-2 سجلهما ميكيل أويارسابال (41) وبرايس منديس (27).

