ليفربول يستضيف سان جيلوز

دوليه

يسعى ليفربول الإنكليزي الى نسيان خسارته المثيرة للجدل أمام توتنهام 1-2 في الدوري الممتاز من خلال تحقيق فوزه الثاني توالياً في مسابقة «يوروبا ليغ»، وذلك حين يستضيف سان جيلواز البلجيكي اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وبعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، أحدها في «يوروبا ليغ» على مضيفه لاسك النمساوي 3-1، سقط ليفربول في عطلة نهاية الأسبوع أمام مضيفه توتنهام 1-2 في مباراة أحدثت الكثير من الجدل بعد إلغاء هدف صحيح للكولومبي لويس دياس كان سيمنح «الحمر» التقدم في الدقيقة 34 رغم النقص العددي في صفوفه نتيجة طرد لاعب وسطه كورتيس جونز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 26.

من جانبه وبعدما بدأ مشواره بالخسارة في الدوري أمام موناكو 2-3، يطمح المدرب الإيطالي «المقاتل» جينارو غاتوسو الى تحقيق فوزه الأول مع فريقه الجديد مرسيليا الفرنسي حين يظهر للمرة الأولى على «ستاد فيلودروم» لمواجهة برايتون الإنكليزي في منافسات المجموعة الثانية.

وفي العاصمة الإيطالية، يُمني روما النفس بمواصلة استفاقته حين يتواجه مع سيرفيت السويسري في المجموعة السابعة التي يتشارك صدارتها بثلاث نقاط مع سلافيا براغ التشيكي الباحث بدوره عن انتصاره الثاني على حساب ضيفه شيريف تيراسبول المولدافي.

ويمني فياريال الإسباني النفس بتعويض سقوطه في الجولة الأولى للمجموعة السادسة أمام باناثينايكوس اليوناني 0-2 من خلال الفوز على ضيفه رين الفرنسي. وفي المجموعة الأولى، يبحث كل من فرايبورغ ووست هام الإنكليزي عن فوزه الثاني حين يتواجهان على ملعب الأول.

