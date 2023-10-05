غارسيا: لم نستحق الخسارة

دوليه

يعتقد رودي غارسيا مدرب نابولي، أن خسارة فريقه أمام ريال مدريد ليست عادلة. وقال غارسيا خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: «لا أعتقد أنها نتيجة عادلة، التعادل يبدو أكثر عدلا لكن كرة القدم تكون بهذه الطريقة في بعض الأحيان».

وأضاف: «لقد لعبنا بتكافؤ مع هذا الفريق الرائع، لكن المشكلة لا تكمن في تلقي الهدف الأول بهذه الطريقة، لأن اللعب من الخلف هو أسلوبنا ونحن نعلم أن هناك مخاطر في ذلك، اللاعبون يعرفون أنهم يمكن أن يرتكبوا الأخطاء».

وتابع: «لكن المشكلة التي لدي هي أنه بعد التعادل، فتحنا المجال أكثر من اللازم، عندما تكون في لحظة صعبة عليك أن تبقى ثابتا، لا أن تضغط بقوة من الخطوط الأولى، وتفتح المساحات التي ينتظرها فينيسيوس وبيلينغهام».

