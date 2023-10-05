تين هاغ: ارتكبنا أخطاء ساذجة

دوليه

علق إريك تين هاغ، مدرب مان يونايتد، على خسارة فريقه أمام ضيفه غلطة سراي التركي 2-3، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاغ، خلال تصريحات عقب المباراة لشبكة «تي إن تي سبورت»: «ارتكبنا أخطاء ذهنية لا يمكن السماح بها في هذا المستوى، حيث تتم معاقبتك، هذا أمر صعب التحكم به، نحن في ذلك الوضع معا، سيطرنا على اللقاء ونتوقع المزيد». وعن تسجيل هويلوند هدفين: «هدفان رائعان سجلهما راسموس، نحن سعداء بذلك، ولكن بالطبع لم نفز بالمباراة، يمكنه أن يكون سعيدا بمساهماته».

وعلق على الانفراد الذي أهدره ماركوس راشفورد، بتفضيله تمرير كرة خاطئة لبرونو فيرنانديز إلى جواره: «الأمر يتعلق بماركوس، في تلك اللحظة عليه اتخاذ القرار».

