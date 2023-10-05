إيقاف ناتشو 3 مباريات

دوليه

سيغيب قائد ريال مدريد ناتشو فرنانديس عن صفوف فريقه في ثلاث مباريات في الدوري الاسباني اثر طرده خلال الفوز على جيرونا 3-0 السبت الماضي.

وطرد ناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تدخل عنيف على بورتو على مستوى الكاحل وقد خرج الاخير على حمالة ونقل الى المستشفى ويعاني حاليا من رضوض قوية في ساقه اليمنى. وقدم ناتشو اعتذاره الى بورتو من خلال نشر بيان له على انستغرام جاء فيه «أود التقدم باعتذاري الى بورتو لهذه الحركة غير المقصودة خلال المباراة. اليوم كما على مدى مسيرتي لم يكن في نيتي الحاق الاصابة بأحد. آمل ان تتعافى جيدا وبسرعة».

