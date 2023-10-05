كلوب يطلب بيرالدو

دوليه

أكدت صحيفة» ليفربولكم» البريطانية أن المدرب الألماني يورغن كلوب طلب من إدارة ليفربول التعاقد مع أحد أبرز مواهب الكرة البرازيلية. وقالت الصحيفة المختصة في شؤون «الريدز» أن المدرب الألماني أبدى إعجابه الشديد باللاعب لوكاس بيرالدو ويأمل في كسب خدماته في الفترة المقبلة.

وتابعت: «ليفربول سيتابع بشكل أكبر اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً خلال مبارياته المقبلة مع فريقه ساوباولو استعداداً للتفاوض مع النادي حول المقابل المادي لبيعه». وأشارت إلى أنه ترددت أنباء أن إدارة النادي البرازيلي لن تقبل بأقل من 63 مليون دولار للموافقة على رحيل بيرالدو إلى أنفيلد. وفي الوقت نفسه أشارت إلى أن ليفربول يعمل على ضم اللاعب بيدرو نيتو من وولفرهامبتون، وذلك تحسباً لرحيل النجم المصري محمد صلاح عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

