راموس ينتقد الحكم

دوليه

أكد مدافع إشبيلية سرجيو راموس عقب التعادل مع إيندهوفن الهولندي 2-2 في دوري الأبطال إن الحكم (دانييلي أورساتو) لعب دور البطولة «أكثر قليلا مما ينبغي» أثناء المباراة. وقال قائد الفريق إن هذا حدث في «كرات حاسمة» مثل هدف أدريا بدروسا الملغي وركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الفريق الهولندي والمخالفة الأخيرة التي قادت إلى التعادل بهدفين. وصرح راموس: «إنها قرارات سريعة جدا، لكن لديك الفار لتتأكد وترى الأمور بصورة أوضح. ركلة الجزاء، هدف بدروسا الملغي... إنها أمور كثيرة». وأضاف راموس: «في هذه المسابقة، يكون التحكيم متساهلا بشكل أكبر، لكن يبدو أن كل الأمور كانت اليوم ضدنا». وتابع اللاعب: «علينا مواصلة التعلم»، مشيرا إلى أنه يشعر بـ «بقليل من العجز»، لأن فريقه قدم «مباراة جيدة»، وسيرحل بـ «بطعم مر» بسبب التعادل.