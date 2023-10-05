روما يفكر في إقالة مورينيو

دوليه

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن روما استقر على إقالة المدرب جوزيه مورينيو من منصبه عقب النتائج المخيبة التي مًني بها الفريق منذ بداية الموسم الحالي. وأوضحت سبورت ميدياسيت أن إدارة «الذئاب» في طريقها للتعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي ليحل بدلاً من «سبيشيال ون». وأشارت إلى أنه حالة اقتناع داخل «الغيلاروسي» بضرورة الاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي بعدما حصل الفريق على 8 نقاط فقط في أول سبع جولات من الدوري الإيطالي ويحتل المركز 13 في لائحة الترتيب. وأكدت أن روما اختار مدرب يوفنتوس وإنتر ومنتخب إيطاليا السابق لما يمتلكه من خبرة كبيرة، بينما لا يرتبط حالياً بعقد مع أي فريق منذ رحيله عن توتنهام في الموسم الماضي.