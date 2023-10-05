أرتيتا: واجهنا خصماً استثنائياً

دوليه

أبدى ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، حزنه على سقوط فريقه أمام مضيفه لنس الفرنسي 1-2، أول من أمس، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة لشبكة «تي إن تي سبورت»: «المنافس جيد للغاية وخصم استثنائي، تقدمنا في البداية، ومن لقطة واحدة نجحوا في التسجيل، وكانت لدينا فرصة كبيرة مباشرة مع بداية الشوط الثاني». وأضاف: «في العديد من الأوقات هاجمنا في المساحات، ولكن حسمت الأمور في منطقتي الجزاء، أهدرنا بعض الفرص الكبيرة، ولم ندافع بصورة جيدة بما يكفي في الهدفين».