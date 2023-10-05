الهلال هزم نساجي بثلاثية

دوليه

عاد الهلال السعودي بفوز عريض من أرض نساجي مادزندران الايراني بثلاثة اهداف نظيفة أول من أمس ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري ابطال آسيا، في حين حقق العين الاماراتي فوزه الثاني تواليا اثر تغلبه على ضيفه آهال التركماني 4-2 في المجموعة الاولى.

على ملعب «ازادي» في العاصمة الايرانية طهران، عوض الهلال حامل لقب المسابقة اربع مرات (رقم قياسي)، تعثره في الجولة الاولى عندما انتزع تعادلا صعبا 1-1 على ارضه مع نافباخور الاوزبكي. ونجح الهلال في التساوي مع نافباخور الفائز بدوره على مومباي سيتي الهندي بثلاثية نظيفة ايضاً في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وافتتح الصربي الكسندر ميتروفيتش بعد أن تلقى كرة متقنة من الجناح

الايمن عن طريق محمد البريك واودعها في الشباك (18).

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الهلال سلمان الفرج ولاعب نساجي أمير هوشمند (38).

ومن هجمة منسقة،

عزز الهلال تقدمه بهدف ثان عندما تلقى البرازيلي نيمار كرة امامية،

فدخل منطقة الجزاء وسددها زاحفة بيسراه بعيدا عن متناول الحارس الايراني، مسجلا باكورة اهدافه في المسابقة الاسيوية الاهم (58).

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف الهلال هدفه الثالث عندما صوب ناصر الدوسري كرة قوية غيّر اتجاهها صالح الشهري لتسكن شباك مظهري.

وانفرد العين الاماراتي بصدارة المجموعة الأولى وفك شراكته مع ضيفه آهال التركماني بعد فوزه عليه 4-2 في استاد هزاع بن زايد. وسجل البرازيلي اريك دو مينيزيس (4) والمغربي سفيان رحيمي (32) والتوغولي لابا كودجو (41) والعاجي كوامي اوتون اهداف العين، والمان تاغييف (58) ودايانش ميريدوف (85) هدفي آهال. ورفع بطل 2005 ووصيف 2005 و2016 رصيده الى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لآهال.

وفي المجموعة ذاتها، حقق الفيحاء السعودي باكورة انتصاراته في البطولة القارية بتغلبه على ضيفه باختاكور 2-0. سجل هدفي الفيحاء اللاعب المغربي عبد الحميد صابيري (11 و70)، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط بعد مرور جولتين من دور المجموعات ويحتل وصافة المجموعة الأولى، خلف

العين المتصدر بالعلامة الكاملة.

