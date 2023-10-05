خيسوس: قدمنا أداءً مثالياً

دوليه

أشاد البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي بالأداء الذي قدمه لاعبو فريقه، بعدما حققوا الفوز خارج ملعبهم على ناساجي مازانداران الإيراني بثلاثية نظيفة. وقال خيسوس: «الهلال سيطر على مجريات المباراة، وقد قدمنا أداء مثالياً، لكن مواجهتنا المقبلة ضد مومباي سيتي الهندي لن تكون سهلة». وأضاف: «الهلال يسير بشكل جيد والفريق في القمة سواء على المستوى المحلي أو القاري، بما يكون هناك فريق أو اثنان على مستوى الهلال في آسيا». وكشف: «فضلت عدم تبديل نيمار من أجل منحه دقائق أكثر للمشاركة، مستوى اللاعب يتحسن من مباراة إلى أخرى».

