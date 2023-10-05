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دوليه

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محامي كهربا: أزمة الغرامة ستنتهي هذا الشهر


قال أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي المصري إنه هناك مفاوضات جادة لإنهاء أزمة الغرامة المستحقة على اللاعب لصالح ناديه الأسبق الزمالك. وأقرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) غرامة مالية قدرها مليوني دولار مع نسبة الفوائد البنكية منذ كسر عقد اللاعب مع الزمالك من طرف واحد في شهر يونيو 2019. وأوضح المحامي أن هناك اتفاقا
بين المحامي الدولي لكهربا ومحامي الزمالك من أجل التوصل لحل هذه الغرامة وسدادها نقداً. وأشار إلى أنه على الأرجح ستنتهي هذه المفاوضات بنهاية شهر أكتوبر الحالي مع تولي المجلس المنتخب الجديد مقاليد الأمور في القلعة البيضاء
بعد الانتخابات التي ستجرى في 20 من الشهر الجاري.


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