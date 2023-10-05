طوارئ في الزمالك لتحصين فتوح

دوليه

يبذل نادي الزمالك جهودا كبيرة للحصول على توقيع أحمد فتوح الظهير الأيسر الدولي على عقد جديد في ظل الأنباء المنتشرة حول تفاوض الأهلي معه لضمه عقب الموسم الحالي. وينتهي عقد فتوح مع الزمالك

عقب الموسم الجاري ويمكنه التوقيع لأي ناد آخر خلال يناير المقبل. وتدخل عدد من المرشحين في انتخابات الزمالك المقررة يوم 20 من أكتوبر الحالي لإقناع فتوح بعدم التوقيع لأي ناد جديد ومحاولة تجديد عقده. ولا يمانع فتوح تجديد عقده لكنه يطالب ببعض المزايا المالية في العقد الجديد.

وتلقى الزمالك تبرعات كبيرة من المرشحين في الانتخابات المقبلة وحصل فتوح حصل على جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة منها.

