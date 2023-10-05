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الإسماعيلي يرفض لقاء الأهلي في «برج العرب»


طالبت إدارة الإسماعيلي بإعادة النظر في قرار إقامة مبارياته أمام الأهلي خارج المحافظة وتحديدا في برج العرب. وقال أحمد سليمان المتحدث الرسمي للإسماعيلي: «خاطبنا الجهات الأمنية بخصوص إقامة مباريات الأهلي في ستاد الإسماعيلية خصوصا في ظل الوعي الجماهيري الكبير والاستقرار الأمني». وتابع: «لابد أن يتم دراسة هذا الأمر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وكذلك من أجل زيادة القيمة التسويقية للدوري المصري». وأضاف: «الإسماعيلي محظوظ في الموسم الحالي بتواجد إيهاب جلال كمدير فني ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية
رغم إيقاف القيد الذي قد يمنح الفرصة لاكتشف العديد من العناصر الشابة في قطاع الناشئين».


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