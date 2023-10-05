الإسماعيلي يرفض لقاء الأهلي في «برج العرب»

دوليه

طالبت إدارة الإسماعيلي بإعادة النظر في قرار إقامة مبارياته أمام الأهلي خارج المحافظة وتحديدا في برج العرب. وقال أحمد سليمان المتحدث الرسمي للإسماعيلي: «خاطبنا الجهات الأمنية بخصوص إقامة مباريات الأهلي في ستاد الإسماعيلية خصوصا في ظل الوعي الجماهيري الكبير والاستقرار الأمني». وتابع: «لابد أن يتم دراسة هذا الأمر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وكذلك من أجل زيادة القيمة التسويقية للدوري المصري». وأضاف: «الإسماعيلي محظوظ في الموسم الحالي بتواجد إيهاب جلال كمدير فني ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية

رغم إيقاف القيد الذي قد يمنح الفرصة لاكتشف العديد من العناصر الشابة في قطاع الناشئين».

