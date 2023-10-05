العيبان: فخورون بالإنجازات المميزة

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أعرب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات المميزة لأبطال وبطلات الكويت التي حققوها بدورة الالعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو الصينية حتى الآن بعد فوزهم بست ميداليات (ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية).

وقال الوزير العيبان في تصريح للصحافيين عقب استقباله لاعبي الكويت المتوجين بالميداليات في لعبتي الرماية وألعاب القوى لدى عودتهم للبلاد أمس ان فوز أبطال الكويت جاء بعد أن بذلوا جهودا مضنية ليترجموا توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لهم أثناء لقائه بهم وحثه لهم على بذل أقصى جهودهم لرفع اسم الكويت عاليا في الآسياد.

وأشاد بجهود رئيس اتحاد الرماية دعيج العتيبي وبقية أعضاء الاتحاد التي تكللت بفوز لاعبيهم بأربع ميداليات من أصل ست للكويت، مشيدا باللاعبين واللاعبات المتوجين الذين كانوا سببا في إدخال السعادة على الكويتيين من مسؤولين وجماهير.

من جانبه، ثمن العتيبي الرعاية الكريمة التي توليها القيادة السياسية للرياضة والرياضيين بالكويت وأثرها الكبير في تحقيق هذه الحصيلة الجيدة من الميداليات مقدما جزيل شكره للوزير العيبان ومسؤولي الهيئة على دعمهم الكبير للاعبي الكويت بالدورة.

وقال العتيبي إن اتحاد الرماية سيواصل العمل لمواصلة تحقيق الانجازات الرياضية في أهم الملتقيات العالمية إذ يركز حاليا على تأهيل أكبر عدد من الرماة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) بعد تأهل الرامي خالد المضف لها. بدوره، أعرب لاعب منتخب الكويت لألعاب القوى يوسف اليوحة المتوج بذهبية مسابقة (110 أمتار حواجز عدوا) عن سعادته الغامرة بهذا الفوز الكبير والذي جاء بعد تنافس كبير في النهائي من لاعبي اليابان والصين مهديا هذا الفوز للشعب الكويتي.

من ناحيته، أكد الرامي طلال الطرقي الفائز بميداليتين فضيتين بالدورة ضمن مسابقة (تراب) الاولى للفردي والثانية للفرق أن هذا الفوز جاء نتاج جهود مضنية بالتدريبات والاستعداد الجيد، معتبرا أن هذه الانتصارات المميزة للرماة الكويتيين بالدورة ستكون دافعا لتحقيق المزيد منها بالبطولات المقبلة.

وكان في استقبال الوفد الرياضي الذي ضم أيضا الراميين خالد المضف وعبدالرحمن الفيحان الفائزين بفضية رماية (سكيت فرق) مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وعدد من المسؤولين الرياضيين وأسر اللاعبين.

