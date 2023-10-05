«أزرق اليد».. عينه على «البرونزية»

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يتطلع منتخب الكويت لكرة اليد إلى تتويج مشاركة المميزة في دورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو، بإحراز الميدالية البرونزية وذلك عندما يلتقي نظيره الياباني في الساعة 10:00 صباح اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويلتقي منتخبا قطر والبحرين في الساعة 01:00 بعد الظهر على الذهبية في نهائي كلاسيكي ومكرر لنسخة الدورة السابقة في جاكرتا قبل خمس سنوات، حين احتفظ عنابي اليد بالذهبية التي توج بها أيضًا في آسياد إنتشيون 2014. وخسر «أزرق اليد» أمام المنتخب القطري القوي 29-24 أول من أمس في الدور نصف النهائي، في حين خسرت المنتخب الياباني أمام نظيره البحريني 30-28 في الدور ذاته. وفي منافسات الفروسية احتل الفريق الكويتي المكون من الفرسان علي الخرافي وعبدالرحمن الفزيع وعبدالله العوضي وعناز العناز في المركز الرابع في مسابقة قفز الحواجز، خلف الفريق السعودي الذي حقق الذهبية، والفريق القطري الذي نال الفضية، والفريق الإماراتي صاحب البرونزية.

