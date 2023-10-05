السالمية وكاظمة في افتتاح «الرابعة»

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يفتتح السالمية وكاظمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بمواجهة قوية تجمعهما في الساعة 07:30 مساء اليوم على ستاد ثامر، وتستكمل الجولة غداً بمباراتي الجهراء مع الفحيحيل، وخيطان مع النصر، على أن تختتم الجولة السبت بلقاءي الكويت مع الشباب، والدربي المنتظر الذي يجمع القادسية مع العربي.

ويحتل كاظمة المركز السادس برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على الجهراء 2-1 في الجولة الماضية، والخسارة أمام الكويت 2-5، والتعادل مع النصر 3-3، ويأتي السالمية في المركز السابع خلف كاظمة مباشرة برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على النصر 3-2، وخسارتين من العربي 2-3 ومن الكويت 0-2.

وإذا كان السماوي يعيش استقراراً فنيا تحت قيادة مدربه الوطني محمد المشعان الذي أثني على لاعبيه رغم الخسارة من الكويت في مباراة شهدت طرد المهاجم إيساكا، فإن كاظمة اضطر لتغيير جهازه الفني والاستنغاء عن البرازيلي سيرجيو فارياس وإسناد المهمة للبرتغالي فرانشيسكو تشالو الذي قاد الفريق للفوز على الجهراء، وهو أمام اختبار صعب في مواجهة السالمية اليوم.

