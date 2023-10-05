بونياك: كان بإمكاننا تسجيل المزيد

محلية

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أكد الصربي بوريس بونياك مدرب الكويت استحقاق فريقه للفوز الذي حققه على ضيفه الوحدات الأردني في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي والتي شهدت أول من أمس أيضاً فوز الكهرباء العراقي على الاتحاد السوري 2-0 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة. سجل التونسي طه الخنيسي (42 و75 من ركلة جزاء) هدفي الكويت، في حين أحرز مهند أبو طه (52) هدف الوحدات.

وتصدر الكهرباء ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الكويت، مقابل 3 نقاط للوحدات، في حين بقي رصيد الاتحاد خالياً من النقاط.

ولفت بونياك إلى وجود عوامل ساهمت في تحقيق هذا الفوز المهم مثل «احترام قوة الخصم والتركيز والإصرار»، مضيفاً أن الأبيض كان بمقدوره زيادة رصيده من الأهداف، لولا براعة الحارس الأردني أحمد عبد الستار. وأشار إلى الفريق سيلتفت الآن إلى البطولة المحلية حيث تنتظره مباراة أمام الشباب في الدوري بعد غد السبت، مؤكداً ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز رغم ضغط المباريات وضيق الوقت.

في المقابل، قال العماني رشيد جابر مدرب الوحدات إن فريقه كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل، وإن المباراة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات، مضيفاً أن الكويت نجح في استغلال الفرص التي سنحت له من الكرات الثابتة وسجل هدفيه. وذكر أن الفرصة لا تزال متاحة للمضي بنجاح في البطولة بشرط تصحيح الأخطاء، لاسيما فيما يخص الاستعجال في استغلال الهجمات.

