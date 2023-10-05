القادسية والعربي وكاظمة للفوز الثاني في «طائرة الاتحاد»

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يلتقي اليوم القادسية مع اليرموك في 06:30 مساء على صالة نادي كاظمة ضمن الجولة الثانية من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة أولى بطولات الموسم، كما يلعب اليوم أيضا في التوقيت ذاته كاظمة مع التضامن على صالة فجحان المطيري في نادي القادسية، وفي 07:00 مساء يلتقي العربي مع برقان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله، فيما تفتتح الجولة بلقاء الساحل مع الشباب في 05:00 على الصالة ذاتها.

وحققت فرق القادسية والكويت والعربي وكاظمة أول 3 نقاط في البطولة بفوزها في الجولة الأولى، في حين بقيت فرق الشباب والتضامن والساحل وبرقان واليرموك دون رصيد. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي.

