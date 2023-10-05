خسارة الأصفر أمام سلا في «السلة العربية»

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خسر القادسية امام سلا المغربي 66-76 أول من أمس في ثاني مواجهاته ضمن المجموعة الثالثة في بطولة الاندية العربية الـ35 لكرة السلة المقامة حالياً في الدوحة لغاية 12 أكتوبر الحالي.

وشهدت منافسات أول من أمس فوز الاتحاد الجزائري على الاهلي القطري 83-54 والاتحاد السكندري المصري على دينمو اللبناني 96-89 والفتح السعودي على وحدة صنعاء اليمني 121-70. وتصدر سلا المغربي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط فيما ارتفع رصيد القادسية والفتح الى 3 نقاط ،ووحدة صنعاء الى نقطتان.

وتقام اليوم 6 مباريات اذ يلتقي الكويت مع خدمات البريج الفلسطيني في 07:00 مساءاً ضمن منافسات المجموعة الاولى، كما يلتقي ايضاً الاهلي القطري مع الاتحاد السكندري والسيب العماني مع دينامو اللبناني ودجلة العراقي مع بيروت اللبناني وطنجة المغربي مع الاتحاد الليبي وسلا مع الفتح.

وجاءت مباراة القادسية مع سلا قوية في البداية حيث نجح القادسية في انهاء الربع الأول لمصلحته 15-14، إلا انه تراجع في الربع الثاني بشكل ملحوظ بعد أن أضاع لاعبوه العديد من الكرات أسفل السلة ليعود سلا الى اللقاء ويخرج متفوقاً في نهاية الربع 35-30، واستطاع القادسية العودة في الربع الثالث ليتبادل مع منافسة التقدم حتى انتهى الربع الثالث بتقدم سلا 53-52، واستمر الفريقان في تبادل للتقدم حتى اخر 3 دقائق التي شهدت تفوقاً لسلا ليخرج فائزاً 76-66.

