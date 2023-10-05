«الصحة» وجهاز المسؤولية الطبية.. كلنا عاقلون وأنت المجنون

آراء

حكاية أعجبتني مستوحاة من قصة نهر الجنون إحدى روائع العملاق توفيق الحكيم، كتبها منذ حوالي تسعين عاماً. ذكَّرني بها واقعنا المعاصر الذي فاق ما جاد به «الحكيم» من خيال القصة وهي تحكي عن بلدة يجري خلالها نهر ويحكمها ملك، حلم أن أفاعي سوداء بثت في النهر سموما تصيب من يشرب ماءه بالجنون، فهب من نومه آمرا المنادين بأن يجوبوا البلدة، محذرين من مصير من يشرب من النهر.

إلا أن البعض تجاهل النصيحة، ومع الوقت تزايد عددهم حتى لم يبقَ من أهل البلدة من لم يشرب من النهر إلا حاشية الملك وأهله. عند ذلك وقع حدث جلل، إذ دخل وزيره ليخبره بأن أهل بيته- ومنهم الملكة- قد شربوا ماء النهر فأصابهم ما أصاب العامة من جنون.. القصة مشوقه وطويلة.

اهم ما فيها حوار صاغه «الحكيم» بعبقرية، يشكو فيه الملك بمرارة أن المجنون لا يشعر بأنه مجنون، فيوافقه الوزير ولكنه يذكره أن هذه هي الحجة ذاتها التي يستخدمها الناس ضده!، بعدم تصديق يتساءل الملك: أهكذا يجترئون على الحق؟، فيقول الوزير: الحق والعدل والفضيلة أصبحت ملكا لهؤلاء الناس!، ويأبى الملك إلا التمسك بالحق فيقول: ولكنني عاقل وهم المجانين.

فيصدق الوزير على كلامه ولكنه يذكره بأن هؤلاء المجانين هم الأغلبية، ثم يستطرد محذرا الملك من ثورة هؤلاء الناس عليه، فيفزع الملك ويعاود حديثه عن العقل فيجيبه الوزير: وما قيمة العقل في هذه المملكة من المجانين؟، عندئذ يفطن الملك لما ينصحه به وزيره بأن موقفا كهذا يكون فيه الجنون هو التمسك بالعقل، فيطلب من وزيره كأساً من ماء النهر.

ويُسدل الستار والملك ووزيره يشربان من نهر الجنون!.

هذه قصة قصيرة أشاركها مع الجميع ورويت فصولها لصديقي د. بشار أسد الذي أثنى عليها ونحن نتجاذب الحديث حول ما يثار على الساحة المحلية الطبية حاليا عن جهاز المسؤولية الطبية وقانونه رقم (70/2020) المثير للجدل المليء بالسقطات القانونية ودار بيني وبين د. بشار أسد الحوار التالي:

بروفيسور طارق سنان: المستخلص من قصة نهر الجنون عبارة واحدة فقط؟ إما أن تكون على مبدئك ضد التيار (وهذا قد يؤدي الى هلاك) وإما أن تسبح مع التيار (وتعيش سعيداً علماً بانك كذبت على نفسك وليس لكً مبدء) لا حل ثالثاً وانا عن نفسي قد تربيت من الصغر وحتى الآن على احترام المبادئ وأن أقول الصدق ولو على نفسي وحتى لو أدى الى هلاكي فأنا الملك المجنون الذي يرفض شرب ماء النهر وأرى ان من يرد شرب ماء النهر فليذهب اليه ويملأ كوباً من الماء وهنيئاً له.

د. بشار أسد: (خوش قصة) رغم ذلك انا مازلت متعجباً من موضوع اننا اصحاب، المهم لازم نكون مع أو ضد أو عكس والمفروض «الصحة» تفهم أننا جميعاً في قارب واحد والإهمال لمتطلبات القطاع الاهلي عبر السنوات العديدة السابقة هو السبب الرئيسي للفوضى العارمة داخل المجال الطبي يا ريال قبل كنا ندش التراخيص وكان الموظفون يدللون على تراخيص اطباء جاهزة للاستثمار ونقول لهم بس هذا ممنوع ويردون يقولون عادي لايمكن وانما مستحيل حلها بيوم وليلة مستحيل يعتقدون ان تشغيل جهاز المسؤولية على القطاع الخاص بالطريقة البوليسية وكأننا اوكار رذيلة مكرم السامع راح يصلح الحال وانما يضعف القطاع المطلوب اعادة النظر وتخطيطه بشكل ادق من الفوضي الحالية يذكرني الموضوع اول ما مسك د. صفر الوزير السابق البلدية قام بالغاء جميع الاستثناءات وصارت فوضى بالبلد وقبل كنت تدفع 1000 دينار عشان يمشي شغلك ووصل السعر في احيان ومعاملات كثيرة الى 5000 دينار نفس الشي راح يصير معانا المهم المراد لازم الاتحاد يقعد مع «الصحة» مباشرة ممثلة بجهاز المسؤولية الطبية والاتفاق على الاجراءات التي يجب إقرارها وعمل جدول بمخاطبة القطاع باشتراطاتهم التشغيلية لأن اغلب المخالفات هي تشغيلية وفيها الكثير من الردود.

بروفيسور طارق سنان: المفروض كل من يتكلم فعليه التكلم بفرضية الرفض والقبول. يعني اذا تم قبول نظريتك الجميلة وكلام الاتحاد الحمدلله خير على خير (بس متمه على كلامي: الاتحاد خلال 3 سنوات من التفاهم شنو صار) والفرضية الثانية أنهم يقولون لنا روح بلط البحر: ما هو الحل. ما اعتقد الاتحاد عنده بلاط كاف لتبليط البحر.

