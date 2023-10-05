الاقتصاد والعلوم.. ومعابر المعرفة

آراء

يقولون: إن الاقتصاد هو علم العلوم لا يفتي فيه غير العارفين، غير الملمين بنظرياته وتجاربه وعلومه وفنونه وأداءات ممارسيه.

ويقولون: إن تقدم الأمم ينبع من ازدهار اقتصادها، وإن هذا الازدهار لا يتحقق إلا من خلال إتقان المعارف والعلوم والآداب.

من هنا كان لا بد أن نربط التعليم بالاقتصاد ونحن نحاول العبور بتعليمنا الأكاديمي من عنق زجاجة المعرفة إلى بحر تطبيقاته الواسع، قبل المرور اكتشفت بأن العلاقات الطردية والعكسية يمكن أن تلتقي لأول مرة، من يؤثر في من يا ترى؟، ومن يتقدم على من؟ أسئلة تصب في مجرى لا نهاية له.

الاقتصاد المتين يدعم التعليم، والدولة المزدهرة تنموياً يمكنها الإنفاق على البحث العلمي بكرم واستفاضة، بأريحية وإقناع، والتعليم الراقي يعمل بقصارى جُهده لكي يصبح لدينا اقتصاد يقوم على المعرفة ويعتمد على البحث العلمي، وبالتالي تصحيح الأخطاء، وتصويب المسارات، وتعديل زوايا الرؤية نحو الهدف المنشود.

رجال أعمالنا طالما بحثوا عن قنوات استثمارية آمنة، وعندما فقدوا بوصلة التوجيه توجهوا نحو الاستثمار في الخارج، أقاموا الصروح والمنشآت والمشاريع العملاقة، زرعوا الأراضي والصحاري والجبال وأقاموا مجتمعات عمرانية راقية، لم يحصدوا غير أشياء لا تشترى، مجرد سيولة نقدية إضافية، وأموال مخزنة في ودائع مصرفية وأسهم وسندات ورقية لا قيمة دفترية أو سوقية لها أكثر من كونها تمتلك قيمة حقيقية.

أخرجت الثروة من باطن الأرض وحولتها إلى كيانات اقتصادية عالمية لا تمتلك فيها سوى الاسم والضجيج الإعلامي ومحاضر الاجتماعات وما تيسر من محاولات قد تفضي إلى أي شيء إلا القيم المضافة للاقتصاد الوطني.

لذا خرجت فكرة الجامعات الخاصة مثلما خرجت من بنات أفكارها المشاريع العملاقة الأخرى كالصروح العقارية والإسكانية والمصانع والمصارف وغيرها.

من هنا كان يجب ألا نغض الطرف عن العلاقة الحميمية بين الجامعات والاقتصاد، فالجامعات مراكز تنوير وإشعاع حضاري والاقتصاد لا ينمو إلا من خلال الأفكار الجديدة ودراسات الجدوى المرشدة والبحوث العلمية التي تستوطن المراكز المعتبرة في الجامعات المتطورة.

هل تقدمت جامعاتنا للحد الذي يدفع بها لكي تعود مثل جامعات كوريا الجنوبية فتصنع الحلول الناجعة لمشكلاتنا الاقتصادية، لمحاولاتنا التنموية، لفرصنا الذهبية؟.

بكل تأكيد أمام جامعاتنا فرصة عمر ورجاحة تفكير لأنها تمتلك من الامكانات والعقول والمعامل والتجارب ما يجعلها قادرة على محاكاة قضايا مجتمعاتنا وإيجاد حلول جذرية لمعضلاتنا الاقتصادية، كتراجع مستوى الأجور مثلاً، وتفشي التضخم، وضعف الإنتاجية، وعدم التحقق من مردود سياسات تنويع مصادر الدخل.

يمكن لجامعاتنا أن تفكر مع الحكومات، وأن تسهم معها في إيجاد حلول جذرية لمشاكل البطالة وتعثر سياسة تكافؤ الفرص وتدني معدلات دخل الأسرة وتراجع نسب النمو الاقتصادي والارتفاع المطرد في أسعار الفائدة.

كل ذلك يمكن للجامعات أن تدلي بدلوها فيه بشرط أن يكون تكافؤ الفرص بين جميع الجامعات الحكومية والخاصة متاحاً بشفافية وعدالة وأن يتم توزيع البعثات والطلبة من جميع المراحل حسب الطاقات الاستيعابية لكل جامعة، وبشرط ألا تتغير السياسات التعليمية إلا بالاسترشاد والتشاور مع مختلف أعضاء المنظومة التعليمية، وبشرط أن يؤمن كل طرف بأن أعضاء المنظومة كلها جزء من وطن يعملون لمصلحة ويخلصون لترابه، ويتفانون في خدمته.

