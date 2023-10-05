وزارة التربية والتَّنال العربي

آراء

قال تعالى في سورة يوسف {إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعلقون}، أي أن القرآن نزل عربياً على العرب لأن لسانهم وكلامهم عربيان ليعقلوه ويتفقهوا به، وهذا يدل على تكريم العزيز القدير للعرب واللغة العربية، كما أن بقاء الأمم من بقاء هويتها، فإن إصلاح لغة أي أمة لا يكون إلا بإصلاح لغتها الرسمية، وإن الأمة التي تمتحن بسرقة لسانها وتهميش لغتها فإنها تضيع وتنسلخ من ماضيها وتراثها وحاضرها ومستقبلها.

مما لا شك فيه أن اللغة العربية تواجه تحديات داخلية وخارجية تمثلت في تخلي بعض أبنائها عنها، مما أدى إلى تقديم بعض أبنائها للغات غربية اليد واللسان عليها، ومن أجل المحافظة على لغتنا لغة القرآن الكريم يجب محاربة هذه التحديات داخلياً قبل خارجياً.

إن التَّنال العربي هو اختبار لغوي وتربوي ومعياري مقنن لقياس الكفاية اللغوية لمهارات اللغة العربية مبني على أسس منطقية وموضعية، يساعد هذا الاختبار على حامية الهُوية للغة العربية، ويسعى هذا الاختبار إلى جمع الجهود والمبادرات في خطاب موضوعي علمي موحد وملزم حتى تتم حماية اللغة العربية من التغريب والنهوض بها، يهتم التَّنال العربي ببناء مناهج خاصة تقوم على القياس والتقويم والجودة للغة العربية، ويتنوع التَّنال بأنواع عدة منها الأكاديمي والوافد والسفير، ولأجل مستقبلنا والمحافظة على ما تبقى من ماضينا العربي، أتمنى من معالي وزير التربية والتعليم العالي أخذ المبادرة بتعزيز اللغة العربية عبر التَّنال العربي.

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هناك مكتب بالكويت يمثل مجلس إدارة التَّنال العربي، وفيه من خيرة المختصين بالتعليم واللغة العربية، ومثل هذه الكفاءات التي لديها الاستعداد للعمل يجب عدم التفريط في جهودها أو تجاهلها.

