طلاب بين الأمانة العامة للأوقاف و«التعليم الخاص»

آراء

في بداية كل عام دراسي تخرج لنا قصة الطلاب «البدون» الذين يطردون من المدارس بالمئات بسبب جشع أصحاب المدارس الخاصة الذين ابتكروا «الشريحة» لتكون هما جديدا على الآباء والأمهات بعد الأقساط. وما الشريحة، وكيف أقرتها «التعليم الخاص» ولنفهم هل «التعليم الخاص» وُجدت من أجل المدارس الخاصة أم من أجل مساعدة الطلاب -بلا شك-، وما نشاهده أن «التعليم الخاص» تسكت عما تفعله المدارس الخاصة من إرهاق أولياء الأمور بالأقساط، هل مدارسهم مؤهلة لهذه الشريحة حتى يأخذوها من أولياء أمر الطالب؟! اذا دخلنا المدارس الخاصة فسنشاهدها كأنها معتقل وليست مدرسة، فلا ساحات كي ينزل الطلاب بالفرصة، منهم من يبقى في الفصول ولا حمامات كافية، ولا برادات مياه نظيفة، ولا طاولات وكراسي جديدة.. إذا لماذا هذه الشريحة؟! هي من أجل أصحاب المدارس منذ دخل البدون هذه المدارس لم تجدد من الداخل ولا الخارج لماذا سكوت «التعليم الخاص» هل هي مشاركة بهذه الشريحة؟ لقد تعب أولياء الامور من هذه القرارات اللامسؤولة وأيضا تعبوا من الأمانة العامة للأوقاف التي إلى الآن لم تقدم أي فلس للجان الخيرية التي تساعد بدفع أقساط الطلاب وسوف يغلق باب التسجيل أول شهر نوفمبر القادم والطلاب ينتظرون بلا أمل لا من إلغاء الشريحة ولا من الأمانة العامة للأوقاف.. لا نعلم كيف نساعدهم لأن الدولة تركتهم بلا وظائف وبلا رواتب وفاقة كبيرة لا يعلم بها إلا الله، وسوف يُسأل كل مسؤول عما يحدث لهم من ظلم.. كل مسؤول عنده الحل ولا يقدم المساعدة لهؤلاء الطلاب مسؤول أمام الله عنهم.

