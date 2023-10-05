كما تُدين تدان

آراء

«قانون الكارما» هو مصطلح جديد تكرر كثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.. فماذا يعني؟

قد يعتقد البعض أنهُ من العقائد الهندوسية أو من المعتقدات الدينية والثقافات الغربية المنتشرة في العالم.

بعد البحث تعرفت على هذا القانون باختصار ماهو إلا قانون «كما تدين تُدان» أو ما نطلق عليه بلهجتنا الخليجية «الحوبة» ويُطلق علية أيضاً في الدول العربية «الخطية».

هو قانون «الحق الإلهي»، فبمقدار أذيتك لشخص متعمداً سترد عليك الأذية بالمقدار نفسه.

الكارما قانون عرفتهُ البشرية منذ الأزل في كل زمان ومكان فإن سببت ألماً لشخص فستتألم بمقدار ألمه، وإن سببت اكتئاباً لأحد فسيأتيك مقدار الاكتئاب نفسه، وإن جرحت مشاعر أحد فستنجرح بمقدار جرحك له، وإن استوليت على حق غيرك فسيأخذ منك نفس مقدار ما سلبتهُ من حقوق.

ومن يؤذِ زوجته وأولاده في بيتهِ فسيسلط الله عليه من يضغطه ويؤذيه في عمله أو في الشارع أو في أي مكان كان.

لم نتوقع أبداً بأن كل شيء سلبي يحدث لنا في حياتنا كان بسبب قانون «كما تدين تُدان».

فلا بركة في أموالنا وأرزاقنا وملل ورتابة في أيامنا والبلاء عم أرجاء أوطاننا

فلا مخرج لنا من مأزقنا بغير سلامة القلب وحسن النوايا ومعاملة الناس كما نُحب أن نُعامل، كُل فعل أخلاقي نقوم بهِ له مردود من الوفرة والبركة في حياتنا.

فأسعدوا من هم حولكم، فكوا كربة المهموم بقدر استطاعتكم، احترموا إنسانية البشر.. ابتعدوا عن التنمر والغيبة والحسد والنميمة وأذية الآخرين.

فبمقدار القيمة الحسنة التي نقدمها سيأتي عشرة أضعافها إن أسعدتم إنساناً بمقدار 1% ستأتي السعادة 10%. قال تعالى: «مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى? إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» [ الأنعام: 160]

تخيلوا كمية السعادة المضاعفة إن عرفتم ما تقدمونه في حياتكم من عملٍ صالح يتناسب مع طبيعتكم الإنسانية.

لو عملنا بقانون «الإكثار من عمل الحسنات والتقليل من عمل السيئات». فسينتشر الحب والسلام والاحترام في مجتمعاتنا.

واخيراً الكارما هي مصطلح مشتق من الكلمة السنسكريتية كرمان وتعني «العمل أو الفعل حيث إن أي فعل يقدمه الإنسان في حياته سواء كان سلبياً أو إيجابياً سيكون له أثر عليه في مستقبله».

