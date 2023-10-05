كيف نؤدب الأحزاب السياسية؟!

آراء

ما زلنا بعيدين عن فهم دور الأحزاب في إدارة الحكم والدولة، لأننا أصلا وببساطة لم نفهم بعد ولو بشكل مقبول، لعبة الحكم والسياسة والديمقراطية وما تلازمها من عملية انتخابية.. إلا قلة منا لديهم فهم ومعرفة بأصول تلك العملية، وقلة أخرى لديهم ثقافة حول أهمية العملية الانتخابية.

الانتخابات بكل أنواعها محلية كانت أو وطنية، هي الطريق الأيسر والأسلم والأقل كلفة، لتغيير واقع حال مجتمع أو دولة ما.. وإلا فبديلها الانقلابات والفوضى، بكل ما تجلبانه من دمار وخسائر، ربما عايش وشاهد كثير منا نماذج منها، ولا سبيل ثالثاً بينهما.. فما هو دور الأحزاب السياسية في كل العملية السياسية!

من مهام الأحزاب الأساسية، أن تتولى مطالب المجتمع، وتعمل لسن قوانين ووضع آليات، تلزم الحكومة التي انتخبت «سواء شكلتها تلك الأحزاب نفسها أو غيرها» تنفيذ تلك المطالب.. فغالبا لا تعرف الجماهير ما تريده، أو أنها تريد مطلبا ولا تعرف التعبير عنه، أو تطلب أمورا خاطئة ولا تعرف الصواب، بحكم انخفاض المستوى الثقافي، أو العفوية والفوضى والعاطفية في تحديد الحاجات، كما لو طالبت بالتعيين الحكومي بدل توفير فرص العمل!

حملات «شيطنة» العمل السياسي، ومحاولات تسويقه وكأنه « رجس من عمل الشيطان» وأن كل من يمارسه فاسد منحرف بل و«خارج عن الملة»، نجحت في تصعيب تغيير أي طبقة سياسية.. وهي محاولات كانت تبدو لمن يتابع جيدا، منظمة بشكل موجه نحو المجتمع، في محاولة لـ «تسقيط» كل من يحاول أن يدخل العمل السياسي، وقبل أن يفكر بذلك، وربما لمنع أي منافسين جدد، يمكن أن يصححوا ويعدلوا ما انحرف في تلك الطبقة..

من جانب أخر يجب أن نفهم أنه ليس مهما جدا أن نحب السياسي، بل الأهم أن يكون عمله صحيحا، ولديه مشروع لبناء دولة، تحقق للمجتمع متطلباته بحياة حرة كريمة، وتحمي المجتمع من أي هجمات تحاول العبث بقيمه الصحيحة وأخلاقياته، ولديه خطط واضحة لمستقبله.. فكيف يمكن أن نجد مثل هكذا سياسي «يملك مشروعا»؟ وهل هناك مثل هكذا جهة؟!

لنكن واقعيين يجب ألا نضع معايير «مثالية» وغير متطابقة مع حال مجتمعنا، وما خلفه فيه حكم نظام الطاغية صدام وبعثه المنحرف، من أمراض وآثار مؤذية ولا يسهل معالجتها، ولا يعني هذا بأي حال أن نقبل بحال ونموذج سيئ وفاشل.. لكننا يمكن أن نختار أفضل الموجودين مقارنة بغيره، من خلال قراءة المواقف وعقلانيتها، وتقديمها لمصلحة الوطن قبل الحزب، ومرات الفشل والنجاح في التجارب، وندفعه للتقدم والتصحيح.. وبعد ذلك، فماذا لو تبين أن خيارنا هذا لم يكن موفقا؟!

تعديل الخيارات وتصحيحها بعد تجربة، هو الطريق الأمثل لنجاح الحكم الديمقراطي، وهو سلطة قوية بيد المواطن على السياسي والمسؤول، والمشاركة في الانتخابات بقوة وكثافة، تجعلها عملية «مرعبة» لهما، وسيكون في حالة خوف دائم من المواطن طالبا رضاه.. بينما لو اطمأن بل وعمل «لتنفير» المواطن من العملية الانتخابية، من خلال خدع وأكذوبات كعدم تأثيرها، وتمييعها من خلال تأجيلها وتغيير مواعيدها أكثر من مرة، فلن يخاف من المواطن وصوته، ولن يهتم لخدمته بمقدار خدمة حزبه أو مصالحه، فلديه جمهوره «القافل» وسيصوت له.

يجب أن نفهم أن فشل خياراتنا الانتخابية لا تعني مطلقا، أن عملية الانتخابات نفسها غير مهمة، وتصحيح اختياراتنا الانتخابية عملية «تأديب» لمن خدعنا أو فشل، وتحذير وتنبيه مسبق لمن سنختاره تاليا، وتقويم مستمر لمجمل العملية.. فالانتخابات سلاحنا الوحيد قبالة من ننتخبهم، وليس من الذكاء التخلي عن سلاح نملكه في معركة وجودنا.

