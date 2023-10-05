قطر: مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

عربيات ودوليات

اعرب وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي عن استعداد قطر للتوسط بين روسيا واوكرانيا من اجل التوصل الى حل سياسي يوقف دوامة الحرب المندلعة. وقال الخليفي في مقابلة مع مجلة «نيوزويك» الاميركية اذا طلب منا التوسط في الصراع الاوكراني فسنكون بالطبع مستعدين للعمل من اجل تسهيل الحوار وتحقيق السلام في اوروبا. وتابع «في الواقع، قطر تدعم كل اشكال الحوارات البناءة والمفاوضات التي يمكنها ان تقود الى انهاء الصراعات»، مشددا على ان «هذا هو الموقف القطري منذ البداية وهي تواصل الدعوة الى وقف فوري للعمليات العسكرية في أوكرانيا».

