السوداني: العراق «ركيزة استقرار وأمن» في المنطقة والعالم

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمناسبة العيد الوطني لبلاده أن العراق سيبقى ركيزة من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم. وقال رئيس السوداني في بيان اصدره مكتبه الإعلامي إن «العراق كان دائماً أرضا مشعّة بمعاني الحضارة على العالم أجمع مثلما كان البقعة التي يُصنع فيها التاريخ، وتسجِّل البشرية فيها خطواتها نحو التقدّم لذا فإنّ ظهور الدولة العراقية الحديثة وانضمامها إلى عصبة الأمم جاء استمراراً لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر» وأضاف «في عيده الوطني، سيبقى العراق، ركيزةً من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم، وجسراً تتلاقى فيه الحضارات والثقافات، ويبقى العراقيون صنّاعاً مَهرةٌ للسلام والطمأنينة، ومحاربين أشدّاء للظلام والتخلف ومن هذا المعنى، سنواصل العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف، يتقدم على كلّ اعتبار، ويسمو فوق كلّ ضرورة».

على صعيد اخر اعلنت السلطات العراقية امس عن ضبط نفق لتنظيم «داعش» طوله 30 مترا في شمال البلاد يحتوي على صواريخ ومواد شديدة الانفجار كما اعتقلت مختصين بالشؤون الالكترونية والفنية للتنظيم. وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة الى وزارة الدفاع العراقية انه «تم اكتشاف داخل النفق غرف لخزن الأسلحة والاعتدة والأشخاص وعبوات ناسفة محلية الصنع على مختلفة الانواع والحجم وبداخلها مواد شديدة الانفجار وصواريخ SPG9 وبطاريات وأسلاك كهربائية ومصابيح لغرض الإنارة في سلسلة جبال عداية غربي محافظة نينوى».

من جهتها أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية امس الإطاحة بخمسة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم «داعش». فيما كشف جهاز مكافحة الارهاب عن تنفيذ «عملية نوعية» اسفرت عن القبض على عدد من الارهابيين المختصين بالجهد الفني واجهزة الحاسوب.

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان انه تم تنفيذ عدة عمليات نوعية ضد التنظيم وتفتيش العديد من المناطق وخاصة في مناطق جنوب الموصل وجنوب كركوك (شمال) وشمال شرق ديالى (وسط) والتي تحتوي على كهوف ومخابئ ومضافات لـ«داعش» حيث اسفرت عن تدمير العديد من المضافات واعتقال عدد من الارهابيين .

