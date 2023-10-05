«عرس النار».. 119 قتيلاً والعروس فجعت بأبيها

عربيات ودوليات

الحمدانية- الوكالات: ظهرت «عروس الحمدانية مجددا متشحة بالسواد لوداع والدها الذي قضى متأثرا بجراح أصيب بها حين اشتعلت نيران في عرس ابنته بمدينة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق الأسبوع الماضي. وظهرت حنين (18 عاما) بين يدي زوجها ريفان منهارة وراء نعش أبيها، الذي التحق بأمها وشقيقها وذكرت مصادر أن الوالد أمضى الأيام المنصرمة في المستشفى جراء إصابته في الحريق، حتى وفاته يوم الثلاثاء. وأتت تلك المشاهد المؤثرة بالتزامن مع إعلان دائرة صحة نينوى ارتفاع عدد ضحايا فاجعة الحمدانية إلى 119 شخصا وفقدت حنين عشرة من أفراد عائلتها، بينهم والدتها وشقيقها فيما خسر ريفان (27 عاما) 15 من أقاربه.

