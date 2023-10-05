الإمارات.. تصويت إلكتروني كامل في انتخابات «الوطني»

عربيات ودوليات

أبوظبي- الوكالات: انطلقت في الإمارات، صباح أمس عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر يومين.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت سيكون هجيناً، عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات» أو من خلال التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية.

ووفق صحيفة «البيان» المحلية أشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة، من الساعة الـ9 صباحاً إلى الساعة الـ6 مساءً من كل يوم.

وسيتم في صباح اليوم الأول للتصويت المبكر في مقر المركز الانتخابي بمركز أبوظبي للطاقة فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين؛ للتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من الأصوات، التزاماً بمبادئ الشفافية والدقة.

كما أكدت اللجنة الجاهزية التامة لجميع مراكز الانتخاب المخصصة لاستقبال الناخبين خلال فترة التصويت المبكر، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت.

وخصصت السلطات المختصة يوم الجمعة المقبل، للتصويت عن بُعد فقط، على أن يكون يوم الانتخاب الرئيس في 7 أكتوبر عن طريق التصويت الهجين (التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها)، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً.

والمجلس الوطني الاتحادي هو السلطة التشريعية في الإمارات، ويعتبر السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، ويهتم بالنظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات وإتمام دراستها من خلال لجان مختصة، ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة، وهي المجلس الأعلى للاتحاد، لإقرارها أو ردها.

