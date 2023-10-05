قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين نفذتا 923 اعتداء على الفلسطينيين في سبتمبر

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القدس المحتلة- الوكالات: واصلت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي ضمن ما يسمى بـ«عيد العرش» العبري»، بحماية مشددة من قوات الاحتلال. ولا تتوقف الاعتداءات التي يقودها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقد وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 923 اعتداء، تراوح بين اعتداء مباشر على المواطنين الفلسطينيين، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذكر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 123 اعتداءً تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة في مسافر يطا في محافظة الخليل، والقدس، ورام الله، وأريحا. وأكد شعبان أن حكومة الاحتلال أثبتت مرة أخرى بالوجه القطعي رعايتها لميليشيات المستوطنين من خلال تخصيص مبالغ مالية لصالح البؤر الرعوية التي تعتبر مكانًا لانطلاق جماعات شبيبة التلال الإرهابية في تنفيذها الاعتداءات. وشدد على خطورة هذا التبادل الوظيفي في الأدوار بين المستويين الرسمي المتمثل في الحكومة والجيش، وغير الرسمي المتمثل في مليشيات المستوطنين التي أصبحت تتلقى أوامرها مباشرة من داخل أروقة حكومة الاحتلال، وفق قوله.

وقفزت إخطارات الهدم المقدمة إلى المواطنين وفق التقرير، قفزة خطيرة أخرى بتسجيلها رقمًا قياسيًا إذ أصدرت سلطات الاحتلال 168 إخطارًا بهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت، ما ينذر بتنفيذ عمليات هدم كثيرة في المرحلة القادمة، معظمها في محافظة سلفيت بـ83 إخطارًا، ونابلس بـ28 إخطارًا، وأريحا بـ27 إخطارًا.

