عقوبات أوروبية - أميركية وشيكة على السودان

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بمحاسبة الذين يقوضون جهود إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل؛ فيما يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني قرار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات طرفي القتال. وبالتزامن مع مقتل أكثر من 30 شخصا في قصف جوي وأرضي طال عددا من أحياء الخرطوم يومي الاثنين والثلاثاء؛ كثف المجتمع الدولي تحركاته من أجل محاسبة الجهات التي تعوق الجهود الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 170 يوما في العاصمة السودانية وعدد من مناطق البلاد الأخرى؛ ومرتكبي الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الاشتباكات التي أدت إلى مقتل أكثر من 7 آلاف وتشريد نحو 5 ملايين شخص. وقالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ في تصريح مقتضب نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها في «فيسبوك»؛ إن بلادها ستحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديموقراطي في السودان. الى ذلك قالت مصادر إن سفراء من الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة لحرب السودان وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر. واندلعت الحرب في السودان في أبريل من هذا العام بين الجيش، بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019 وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.