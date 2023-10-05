البرلمان الأوروبي يقر الدفاع عن الإعلام واستقلاليته

عربيات ودوليات

أقر البرلمان الأوروبي قانونا يهدف إلى الدفاع عن تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسرية مصادرها، وهو أمر يكتسب زخما في فرنسا مع احتجاز صحافي أخيراً. ويفتح التصويت الذي نال 448 مؤيدا «102 ضد وامتناع 75 عضوا عن التصويت»، الطريق أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء التي يتوقع أن تكون صعبة قبل التبني النهائي. وقدمت المفوضية الأوروبية «القانون الأوروبي لحرية الإعلام» في سبتمبر 2022، بعد تدهور الوضع في دول من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر. ويؤمن القانون ضمانات لاستقلال نهج التحرير للفريق المسؤول عن ذلك في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية ويحدد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.

