للمرة الأولى في تاريخ أميركا..«النواب» يعزل رئيسه

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واشنطن – الوكالات: عزل مجلس النواب الأميركي رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغراً». وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب لصالح عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديموقراطية.

وجرى التصويت بناء على مذكّرة قدّمها الإثنين النائب عن فلوريدا مات غايتس الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدّد الموالي للرئيس السابق دونالد ترامب لعزل رئيس مجلس النواب. وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه في نهاية الأسبوع الماضي عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.وسبب الغضب العارم الذي أثاره هذا التعاون هو أنّ المحافظين المتشدّدين اعتبروا أنّ مكارثي حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة في الميزانية. ويشرّع عزل مكارثي الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافته قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وفور صدور نتيجة التصويت سارع عدد من النواب الجمهوريين للإحاطة بمكارثي (58 عاماً) الذي لم يصدر عنه أيّ تعليق بل اكتفى برسم ابتسامة على وجهه وتبادل وإياهم العناق والمصافحة. وما لبث مكارثي أن عقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أنّه لن يترشّح للمنصب الذي عزل لتوّه منه حتى إن كان النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح له بذلك. وقال «لقد كنت الرئيس الخامس والخمسين لمجلس النواب وهذا شرف من بين الأعظم. لقد أحببت كل لحظة قضيتها» في هذا المنصب، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّه «متفائل» رغم كل ما حصل له.

ولم يتمّ مكارثي عامه الأول في رئاسة مجلس النواب إذ إنّه انتخب في هذا المنصب في يناير بعد مفاوضات شاقة ومضنية تعيّن عليه خلالها أن يقدّم تنازلات كبيرة لحوالي عشرين نائباً من أنصار ترامب بما في ذلك أن يتمكّن أيّ نائب ساعة يريد من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته وهو ما فعله غايتس في النهاية. وكانت قيادة الحزب الجمهوري حذّرت نواب الجناح المتشدّد من إغراق الحزب «في الفوضى»، لكنّ غايتس الذي اشتكى مراراً من عدم احترام مكارثي الاتفاقات المبرمة مع المحافظين، ردّ قائلاً إنّ «الفوضى هي رئيس مجلس النواب ماكارثي». وأضاف بعد التصويت أنّ «سبب سقوط كيفن مكارثي اليوم هو أنّه لا أحد يثق بكيفن مكارثي». وتابع «لقد قدّم كيفن مكارثي وعوداً متناقضة متعددة، وعندما استحقّت جميعها، خسر».

من جانبه دعا الرئيس جو بايدن إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار «نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً».

لكنّ المهمة تبدو معقدة بالنسبة إلى الجمهوريين الذين سيجتمعون الثلاثاء المقبل للاتفاق على مرشّح جديد على أن يتمّ التصويت لانتخابه في اليوم التالي. ورفض الديموقراطيون إنقاذ رئيس مجلس النواب الذي يتّهمونه بالتراجع عن اتفاقات أبرمها مع الإدارة بايدن ولا سيّما بشأن مستوى الإنفاق في الميزانية الفدرالية. ويعود آخر تصويت أجراه مجلس النواب الأميركي لعزل رئيسه إلى أكثر من قرن من الزمن في حين أنّها المرة الأولى على الإطلاق التي يطيح فيها المجلس برئيسه.

