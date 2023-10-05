ترامب ينشر صورته «مع المسيح» داخل المحكمة!

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نيويورك – الوكالات: نشر الرئيس الاميركي السابق دونالد دونالد ترامب «رسماً مزيفاً وغريباً» للمحكمة من اليوم الأول لمحاكمته بتهمة الاحتيال إذ يبدو في الرسم جالسا بجوار السيد المسيح عليه السلام. وتظهر الصورة التي جرى التلاعب بها ونشرت على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» الرئيس السابق الى جانب السيد المسيح داخل محكمة مانهاتن حيث سيحدد القاضي العقوبة التي سيواجهها ترامب بسبب تورطه في عقود من الاحتيال التجاري. وأرفق الرسم في المنشور الأصلي بالتعليق التالي «هذا هو الرسم الأكثر دقة للمحكمة على الإطلاق. لأنه لا يمكن لأحد أن يستمر إلى هذا الحد بمفرده». ثم أعاد ترامب نشر الرسم على حسابه الخاص على «تروث سوشيال».

ويبدو أن بعض أنصار ترامب يتفقون على أن الرسم كان بمثابة تقييم مثالي لليوم الأول من المحاكمة المدنية. وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على موقع «إكس» «آمين، أنا أبكي حرفياً لما يحدث لزعيمنا الجميل والوطني الرئيس دونالد ترامب». لكن المنتقدين كانوا أقل إعجاباً بالأمر. وقال أحدهم «عندما تعتقد أنه وصل إلى مستوى جديد من الانحدار، تراه يصبح حتى أكثر عدوانية».

الى ذلك أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية لترامب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم قرارا موقتا بمنع التداول بحق الرئيس الأميركي السابق على خلفية منشور على منصات التواصل اعتبر مهينا لإحدى الموظفات في المحكمة وقال آرثر إنغورون إن «الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة» بينما جلس ترامب الى طاولة الدفاع في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني. وأضاف «اعتبروا هذا التصريح منعا للتداول يمنع كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد الكتروني أو التحدث علنا عن أي من الموظفين التابعين لي». ولم يذكر القاضي ترامب بالاسم الا أنه تطرق الى «منشور مهين على منصات التواصل الاجتماعي» يعود لأحد المتهمين في القضية. ونشر الرئيس الجمهوري السابق الثلاثاء على منصته «تروث سوشال» صورة لمعاونة لإنغورون، واصفا إياها بـ»الصديقة الحميمة» لزعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وأضاف في المنشور الذي تمّ حذفه لاحقا «يجب ردّ هذه القضية على الفور».

